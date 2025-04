Krzewy ozdobne powinny znaleźć się w każdym ogrodzie - nie są wymagające, a jednokrotne ich zasadzenie gwarantuje nam piękną wizytówkę ogródka na wiele lat. Niektóre z nich mają śliczne kwiaty, a inne dekorują grządki efektownymi liśćmi. Zdobią otoczenie od bardzo wczesnej wiosny, aż po naprawdę późną jesień. Niektórym gatunkom niestraszne są nawet mrozy i cieszą oko również zimą! Do najpopularniejszych krzewów ozdobnych zaliczamy np. bez, kalinę, hortensję, dereń czy tawułę.

1. Kalina koreańska

Dorasta do 150 cm wysokości. Zadowala się przeciętnej jakości glebą, powinna rosnąć na stanowisku słonecznym lub w lekkim półcieniu. Białe kwiatostany w kształcie kul wydzielają bardzo silny zapach, który zwabia pszczoły i motyle. Kalina kwitnie na przełomie kwietnia i maja.

2. Bez

Osiąga od 3 do 5,5 m wysokości. Dobrze znosi suszę, ale najlepiej rośnie w próchnicznej ziemi. Kwitnie w maju, wieczorami rozprzestrzeniając swoją oszałamiającą woń. Jego kwiaty mogą być jasnofioletowe, ciemnofioletowe, białe lub różowe.

3. Tawuła japońska

Jej młode liście mają lekko pomarańczową barwę, kiedy są starsze nabierają zielonkawożółtego odcienia. Prócz ozdobnych liści, charakteryzuje się też dekoracyjnymi, fioletowymi lub białymi kwiatami. Musi rosnąć w słonecznym miejscu, ale przyjmie się w każdej glebie.

4. Dereń biały

Dereń wprawdzie nie kwitnie, ale dekoruje ogród w zupełnie inny sposób. Ten krzew ozdobny przyciąga wzrok swoimi dwukolorowymi, żółto-zielonymi liśćmi. Gdy one opadną, zdobi teren czerwonymi pędami, rzucającymi się w oczy nawet zimą. Będzie rósł zarówno na słońcu, jak i w półcieniu.

5. Hortensja bukietowa

Kwitnie w lipcu. Lubi próchniczną glebę, słoneczne lub półcieniste stanowiska. Jej kwiatostany są duże, a podczas kwitnienia zmieniają barwę z białej na różowawą.

6. Jaśminowiec wonny

Osiąga do 2-3 m wysokości. Wymaga stanowiska w lekkim cieniu lub dość słonecznego. Niestety, dość często bywa atakowany przez mszyce. Jego kwiaty słyną z niezwykle silnej woni, która jest najmocniej wyczuwalna podczas majowych i czerwcowych wieczorów.

7. Rokitnik zwyczajny

Ten krzew ozdobny wprawdzie nie zakwita, ale jego ciernista korona wygląda bardzo efektownie. Szare liście i pomarańczowe owoce stanowią ozdobę ogrodu. Jest odporny na suszę, nie ma też specjalnych wymagań co do podłoża. Lubi dużą ilość słońca. Jego owoce pozostają na gałązkach przez całą zimę. To idealny krzew ozdobny na późną jesień!

8. Berberys

To niezbyt wysoki krzew, o charakterystycznych listkach w kolorze purpury. W maju pojawiają się na nim niewielkie kwiatostany. Ten krzew ozdobny jest odporny na suszę, nie ma też większej różnicy, w jakiej glebie rośnie. Świetnie rozwija się w półcieniu lub pełnym słońcu.

9. Forsycja

Kiedy cały ogród jest jeszcze pogrążony w zimowym śnie, zdobi go już piękna forsycja. Ten krzew ozdobny nie jest wymagający, ale należy go przyciąć po kwitnieniu. Roślina powinna osiągać maksymalnie 150-200 cm wysokości, w przeciwnym wypadku będzie mieć o wiele mniej kwiatów.

