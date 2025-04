Krzewy na pniu to bardzo chętnie wykorzystywane rośliny w przydomowych ogrodach, parkach i przestrzeniach miejskich. Najczęściej mają one kulisty kształt i “płaczące” korony. Krzewy szczepione na pniu mogą rosnąć zarówno samodzielnie, jak i w większych grupach – w obu przypadkach prezentują się doskonale.

Krzewy mogą być szczepione na dowolnym pniu, ale musi on być spokrewniony z rośliną, którą chcemy zaszczepić. Dodatkowo pień drzewa, które wybierzesz na podkładkę pod krzew, musi być łatwy w uprawie, mieć małe wymagania i wykazywać dużą odporność na warunki atmosferyczne oraz działanie szkodników. Najczęściej krzewy szczepione na pniu to bzy, lilaki, azalie i róże. Okres ich kwitnienia jest różny i zależy od indywidualnych preferencji szczepionej rośliny.

Mnóstwo krzewów można zaszczepić na pniu, ale tylko nieliczne zakwitają dopiero latem. Większość z nich pierwsze kwiaty wypuszcza nawet wczesną wiosną, jednak istnieją gatunki, które czekają na cieplejsze dni.

Krzewy na pniu kwitnące latem to przede wszystkim:

hortensja,

hibiskus,

róża.

Hortensja może kwitnąć samodzielnie, ale pięknie prezentuje się także szczepiona na pniu. W zależności od odmiany może wzrosnąć na wysokość 50-150 cm. Posiada niewielkie kwiaty, które formują się w kuliste kwiatostany. Dzięki temu tworzy obłą koronę na cienkim pniu.

Hortensja musi rosnąć pionowo, dlatego w okresie wzrostu należy dodatkowo podpierać ją, np. bambusowymi stelażami. Potrzebuje słonecznego stanowiska i umiarkowanej wilgotności. Miejsce szczepienia jest narażone na przymrozki, dlatego wczesną wiosną i zimą należy dodatkowo je chronić. Uformowane drzewko można dowolnie przycinać. Warto robić to co roku, aby przy okazji usuwać podeschnięte kwiatostany i gałęzie.

fot. Hortensja/Adobe Stock, 7monarda

Hibiskus to idealna roślina dla wszystkich fanów ciekawych, wielobarwnych kwiatów i intensywnego zapachu. Ma spore wymagania, jeśli chodzi o uprawę, ale wynagradza to dużymi kwiatami oraz okrągła, szeroką koroną. Może osiągnąć do 2 metrów wysokości, choć w naturalnych warunkach wzrasta nawet do 6 metrów.

Hibiskus na pniu najlepiej szczepić po przymrozkach. Kwitnie od lipca do końca września. Potrzebuje słonecznego stanowiska, żyznej i próchniczej gleby, a także osłonięcia od wiatru. Najlepiej czuje się w lekko kwaśnej lub zasadowej glebie. Ogromną zaletą hibiskusa jest to, że kwitnie dość późno – dzięki temu ogród może wyglądać pięknie także wtedy, kiedy pozostałe rośliny już przekwitną.

fot. Hibiskus/Adobe Stock, Karen Hadley

Róża to popularna krzewinka, która występuje w wielu ogrodach lub przy ogrodzeniach. To także jedna z najczęściej szczepionych na pniu krzewów. Dzięki temu może uzyskać większą wysokość i być bardziej odporna na działanie czynników atmosferycznych. Dodatkowo róża na pniu zyskuje ciekawy wygląd i przypomina niewielkie różane drzewko z okrągłą koroną i dużymi kwiatami. W okresie wzrostu zwykle wymaga podpierania lub przywiązywania – dzięki temu będzie rosła prosto i zyska odpowiedni kształt.

fot. Róża/Adobe Stock, eqroy

Róża kwitnie od czerwca do późnej jesieni – często aż do wystąpienia pierwszych przymrozków. Wymaga regularnego nawożenia roztworami fosforu i potasu, a także żyzna gleba o lekko kwaśnym lub obojętnym odczynie.

