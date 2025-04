Najpiękniejsze krzewy kwitnące jesienią, to te które wypuszczają duże kwiatostany lub liczne, pojedyncze kwiaty. Możesz je uprawiać bezpośrednio w gruncie albo w dużych pojemnikach. Zobacz, jakie gatunki pozwolą ci upiększyć ogród lub balkon.

Rdestówka Auberta to pnącze, które mocno się krzewi i rozrasta na balustradach, pergolach, a także osiatkowanych specjalnie ścianach budynków. Dobrze czuje się także w pojemnikach i donicach. Ma niewielkie wymagania i pięknie prezentuje się przez całą jesień.

Kwitnie od końca sierpnia aż do października. Może osiągnąć nawet 12 metrów wysokości. Liście mają kształt przypominający serce i pozostają zielone aż do późnej jesieni. Ozdobą krzewu są także białe, liczne kwiaty. Rdest nie jest odporny na mróz i przy niskich temperaturach przemarza, ale wiosną znów wypuszcza młode pędy i liście.

fot. Krzewy kwitnące jesienią: rdestówka Aubera/Adobe Stock, M. Schuppich

Ketmia syryjska to krzew, pochodzący z Chin. Wypuszcza piękne kwiaty, które występują w wielu wersjach kolorystycznych. Ketmia kwitnie od początku lata aż do końca października. Może wzrastać do 2 metrów.

Liście ketmii jesienią przebarwiają się na żółto. Roślina może przemarzać zimą, dlatego przed pierwszymi przymrozkami warto okryć ją agrowłókniną. Ketmia potrzebuje żyznej i przepuszczalnej gleby, ale nie nadmiernie mokrej. Potrzebuje ciepłego stanowiska.

fot. Krzewy kwitnące jesienią: ketmia/Adobe Stock, Gabriela Bertolini

Hortensja bukietowa, inaczej wiechowata, rośnie niemal w każdym ogrodzie. Najczęściej występują w kolorze białym, różowym lub fioletowym. Kwitną już pod koniec czerwca, ale dekoracyjne kwiaty zbite w stożkowate baldachimy (tzw. baldachogrony), rozwijają się aż do końca października.

Dobrze się rozkrzewia i tworzy piękną dekorację ogrodu. Może być też uprawiana w dużych pojemnikach. Potrzebuje ciepłego stanowiska oraz przepuszczalnej, lekko kwaśnej gleby. Kwiaty hortensji można przycinać i komponować w wazonie.

fot. Krzewy kwitnące jesienią: hortensja bukietowa/Adobe Stock, Irina

Budleja Davida posiada przepiękne, wiechowate kwiatostany, które układają się w ciężkie stożki w wielu odcieniach. Mogą być purpurowe, różowe lub białe. Budleja kwitnie od lata aż do końca października, czasem ostatnie kwiaty utrzymują się jeszcze w listopadzie.

Mocno się rozkrzewia i dorasta do ok. metra wysokości. Owalne liście najczęściej opadają przed zimą i odbijają wiosną. Pojedyncze kwiaty są drobne i mają bardzo przyjemny zapach. Budleja potrzebuje żyznej, gliniano-piaszczystej gleby. Lubi stanowiska słoneczne, ale dobrze radzi sobie także w cieniu. Wymaga przycinania pędów i nawożenia w okresie wegetacji.

fot. Krzewy kwitnące jesienią: budleja Davida/Adobe Stock, Sarawut

