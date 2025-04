Krokusy jesienne nie są tak popularne, jak te odmiany, które zakwitają wiosną, zapowiadając nadchodzące ciepłe dni. Są jednak piękne i mogą zdobić ogród w czasie, kiedy sporo roślin już przekwitło. Warto wiedzieć, kiedy warto posadzić jesienne krokusy, aby mogły zakwitnąć w odpowiednim momencie.

Spis treści:

Krokusy jesienne występują w kilku odmianach. Różnią się one od siebie głównie terminem zakwitania i kolorem, za to mają podobny kształt. Najbardziej popularne odmiany krokusów jesiennych to:

Szafran okazały (Crocus speciosus) – kwitnie we wrześniu na niebiesko, purpurowo lub liliowo, czasem także na biało,

(Crocus speciosus) – kwitnie we wrześniu na niebiesko, purpurowo lub liliowo, czasem także na biało, Szafran uprawny (Crocus sativus) – kwitnie w październiku na purpurowo, sadzi się go głębiej, niż inne odmiany,

(Crocus sativus) – kwitnie w październiku na purpurowo, sadzi się go głębiej, niż inne odmiany, Krokus bladożółty (Crocus ochroleucus) – kwitnie na biało i ma żółte, krótkie gardziele,

(Crocus ochroleucus) – kwitnie na biało i ma żółte, krótkie gardziele, Szafran średni (Crocus medius) – ma liliowopurpurowe kwiaty, które pojawiają się w okolicy października.

fot. Krokusy jesienne/Adobe Stock, Wirestock Creators

Krokusy łatwo pomylić z zimowitami, które kwitną na przełomie lata i jesieni. Mają podobne kwiaty oraz liliowy lub różowy kolor. Warto jednak pamiętać, że zimowity są silnie trujące i należy uważać podczas ich uprawiania w ogrodzie.

Zimowity wypuszczają pierwsze liście już w maju lub czerwcu. W lipcu zazwyczaj usychają. Swoim wyglądem przypominają czosnek niedźwiedzi.

Bulwy jesiennych krokusów należy wsadzić do ziemi w sierpniu na głębokość ok. 5-10 cm i w odległości ok. 15 cm od siebie nawzajem. Na zimę mogą zostać w gruncie – wypuszczą one wiosną niewielką rozetę liści, która do czerwca uschnie. Nie należy się tym przejmować, krokusy zakwitną jesienią tak czy owak. Jeśli chcesz, możesz takie ususzone cebule wykopać, jednak nie jest to konieczne co roku. Zwykle cebule wykopuje się co 2-3 lata.

fot. Krokusy jesienne: uprawa/Adobe Stock, kazakovmaksim

Krokusy jesienne mają podobne wymagania, co krokusy wiosenne, jeśli chodzi o uprawę i pielęgnację. Potrzebują słonecznego stanowiska, nie mogą więc rosnąć w towarzystwie wysokich roślin, krzewinek ani drzew.

Dobrze będą czuły się na przodzie rabatek i skalniaków. Idealna gleba dla krokusa jesiennego jest próchnicza, przepuszczalna i z łatwością się nagrzewa, zapewniając roślinie idealne warunki do wzrostu.

