Kowal bezskrzydły (Pyrrhocoris apterus) to owad z rodziny pluskwiaków. Ma charakterystyczny czerwony pancerz z czarnymi plamkami. Niektórzy mogą go kojarzyć nie tylko z wiosną, ale także z zespołem Luxtorpeda, który w 2012 wykorzystał wizerunek "tramwajarza" na swojej płycie "Robaki". Kowale nie są groźne dla ludzi ani zwierząt, mogą być za to całkiem pożyteczne.

Samica kowala składa jaja wiosną, umieszczając je bezpośrednio w ziemi albo w zielonych resztkach organicznych, czasem także w mchu. Larwy wykluwają się w czerwcu i początkowo całkowicie pozbawione są skrzydeł.

Dorosłe osobniki mają bardzo słabo rozwinięte skrzydełka i nie mają zdolności do lotu, dlatego nazywane są bezskrzydłymi. Młode kowale nie mają też charakterystycznego wzorku na odwłoku, a jedynie ciemne plamki i pręgi. Występują praktycznie na całym świecie, najczęściej spotkasz je w gromadach.

fot. Kowal bezskrzydły/Adobe Stock, Ronny Rose

Kowale bezskrzydłe możesz spotkać szczególnie wiosną i na początku lata. Gromadzą się pod drzewami liściastymi. Ich ulubionym miejscem jest podstawa lip, ponieważ jednym z ich pożywienia są nasiona opadające właśnie z tego drzewa. Najczęściej wygrzewają się na słońcu.

W ogrodach i domach można spotkać je rzadziej. Żywią się resztkami organicznymi, niekiedy także innymi owadami i robakami. Nie mają też naturalnych wrogów, ponieważ są bardzo nieprzyjemne w smaku. Dodatkowo żyją w grupach, więc odstraszają potencjalne drapieżniki, np. ptaki. Jedynymi zwierzętami, które czasem są dla kowali zagrożeniem, są borsuki.

Bardzo częstym widokiem są kowale złączone ze sobą odwłokami. Z tego powodu owady te nazywane są tramwajarzami. W zachowaniu tym chodzi o kopulację, ale także... zazdrość. Kowale mogą chodzić zaczepione ze sobą odwłokami nawet 10-12 dni. Chodzi w tym o to, aby konkurenci danego samca nie mieli dostępu do jego wybranki.

fot. Kowale bezskrzydłe: czemu się łączą/Adobe Stock, Adrian Vaida/Wirestock Creators

Kowale nie tylko nie są groźne dla ludzi i zwierząt, ale także mogą okazać się pożyteczne. Zjadają bowiem często niektóre ogrodowe szkodniki, takie jak ślimaki, dżdżownice czy gąsienice, a także resztki organiczne. Żywią się także martwymi owadami i odchodami, a więc skutecznie oczyszczają ogrody.

Nie ma potrzeby zwalczać kowali, ponieważ są zupełnie nieszkodliwe. Możesz je odstraszyć przy pomocy ogólnodostępnych środków na szkodniki ogrodowe - znajdziesz je w sklepach ogrodniczych. Nie ma jednak konkretnego preparatu na kowale.

