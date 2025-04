Kostka vintage, czyli… kostka dla odważnych

Do mody powrócił postarzany styl vintage, który od kilku sezonów święci triumfy na światowych wybiegach. Jest głównym nurtem w stylizacjach sesji zdjęciowych i jak się okazuje świetnie łączy się z nowoczesnymi fasonami. Dzięki temu przeniósł się na polskie ulice, lansując modny ostatnio styl eklektyczny, czyli połączenie nowego ze starym.

Szukając pomysłu na letnią aranżację ogrodu przenieśmy uliczną modę na nasze przydomowe zacisza. Stwórzmy ogród w stylu vintage z obijaną kostką brukową, odwzorowującą starobruk. Sprawdzi się ona nie tylko przy budynkach tradycyjnych, ale też doskonale „poskromi” nowoczesne formy domów, dodając im przytulności, ciepła i eklektycznego szyku.

Szlachetną kostkę obijaną pokochali już Anglicy, Francuzi, a nawet bardzo tradycyjni Niemcy. Polacy ciągle podchodzą do niej z nieufnością... Może dlatego, że mimo, iż jest produktem luksusowym – „gołym okiem” tego nie widać. Warto jednak zdobyć się na odwagę i skorzystać

z wszechstronności jaką oferuje kostka obijana, bo efekty aranżacji z jej wykorzystaniem będą naprawdę zaskakujące. Kostka ta dedykowana jest przede wszystkim do układania nawierzchni ogrodowych alejek i podjazdów, ale sprawdzi się też idealnie jako ciekawe wykończenie tarasów i przydomowego patio.

Jeśli o jakiejś kostce można powiedzieć, że ma duszę, to właśnie o kostce obijanej. Doskonale sprawdza się w stylizacjach nawiązujących do historii i tradycji - jest w takich aranżacjach naturalnym wyborem każdego architekta. - Najdoskonalsze połączenie tworzy z domami o charakterze zabytkowym albo z takimi, które posiadają w swojej formie elementy kojarzące się z tradycją – drewno, kamień lub cegłę. W takich zestawieniach kostki obijane wydobywają historyczny rys domu, a sama aranżacja staje się spójna stylistycznie – tłumaczy Joanna Kowalik-Siedlecka, architekt firmy Libet. – Idealną kompozycję z zabytkowym lub postarzanym budynkiem stworzymy wybierając kostki Antico z linii Libet Decco. Dzięki bogatej naturalnej kolorystyce i trzem kształtom różnej wielkości – Romano, Natulit i Triano umożliwiają harmonijne aranżacje z domem i jego otoczeniem. Dają też szeroki wachlarz zastosowania różnorodnych form – okręgów, łuków i kół – dodaje architekt.

Poskromienie nowoczesności aksamitem kostki

Kostki obijane dzięki swojej aksamitnej powierzchni doskonale współgrają niemal z każdym typem domów.

W przeciwieństwie do kostek płukanych o chropowatej fakturze, dodają otoczeniu ciepła, spokoju i harmonii. W zestawieniu z nowoczesnymi bryłami budynków albo takimi, w których konstrukcji przeważają motywy szkła lub stali, kostki postarzane przełamują chłodne formy, tworząc pożądany kontrast i ocieplając przestrzeń – mówi Joanna Kowalik-Siedlecka. – Takie rozwiązania polecamy jednak odważnym – nie każdemu spodoba się estetyka polegająca na eklektycznym zderzeniu form. Połączenia te można stosować nie tylko w przestrzeniach wokół domów, ale w otoczeniu centrów handlowych i nowoczesnych biurowców. Odważny architekt z pewnością podejmie się stworzenia takiego projektu. Musi tylko pamiętać o jednej zasadzie: przy współistnieniu ze sobą dwóch tak różnych trendów jak vintage i nowoczesność trzeba zachować szczególną ostrożność w kompozycji kolorów i proporcji, tak by to ryzykowne połączenie nie raziło – dodaje architekt. Dobierając zaś kolory należy się kierować zasadą wzajemnego uzupełniania się barw lub pożądanego kontrastu…

Jeśli dom, który zamierzamy wzbogacić kostką postarzaną utrzymany jest w naturalnej, ciepłej, beżowo-brązowej kolorystyce albo zawiera któryś z tych kolorów w elementach wykończeniowych z pewnością dobrze będzie się z nim komponowała szlachetna kostka Antico w kolorze piaskowo-beżowym albo brązowo-porfirowym. Jeśli dominujący jest tu kolor z gamy brązów – starajmy się rozjaśnić jego otoczenie beżowym kolorem nawierzchni, z delikatnym dodatkiem brązu w elementach obrzeża lub wykończenia. Jeśli natomiast w kolorystyce domu przeważają spokojne pastele rozmytego brązu lub kolor piaskowy – ocieplmy przestrzeń nawierzchnią z brązu, włączając do niej subtelne elementy jaśniejszej kolorystyki.

Przydomowe zacisza polskich domów z roku na rok stają się atrakcyjniejsze, bardziej pomysłowe, coraz wyraźniej podążają za modami. By letni ogród cieszył nie tylko tego roku, ale również przez kolejne sezony, warto zainwestować w materiał nowoczesny, o dużych możliwościach aranżacyjnych, który jednak jeszcze nie „opatrzył się” w polskiej małej architekturze. Takim jest kostka obijana stylizowana na starobruk. Wybierając ją możemy być pewni, że jeszcze przez długie lata będzie zachwycać, podobnie jak vintage w modzie.

