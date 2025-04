Pięknie pachnące kwiaty konwalii, w maju sprzedaje się niemal na każdym kroku. Niektórzy posiadają konwalie we własnych ogródkach, inni - specjalnie udają się w maju do lasu po to, by nazrywać konwalii.

Później konwalie trafiają na wazonów, by zdobić mieszkania i roztaczać piękną woń. Wiele osób sądzi, że konwalie są pod ochroną. Czy to prawda? I czy prawdą jest, że konwalie są trujące?

Czy konwalia jest trująca?

Tak, konwalia to roślina trująca. Trujące są wszystkie jej części: kłącza, liście, kwiaty. Choć konwalia jest rośliną leczniczą (poprawia krążenie, leczy zaparcia i stany zapalne oczu, łagodzi bóle reumatyczne), niewłaściwe obchodzenie się z kwiatem może doprowadzić do poważnego zatrucia.

Konwalia majowa jest trująca zarówno dla ludzi jak i dla zwierząt, np. dla kotów. Jeśli w twoim domu mieszka kot, dowiedz się jakie rośliny trujące dla kota mogą stanowić niebezpieczeństwo.

Trujące są konwalie świeże i suszone. Najwięcej trucizny zawierają liście i kwiaty. Trująca jest również woda, w której stały konwalie - tę bezwzględnie należy wylać. Jeśli przypadkowo dojdzie do jej wypicia należy sprowokować wymioty i zgłosić się do lekarza.

Niebezpieczne dla zdrowia, a nawet dla życia jest spożycie części rośliny (kwiatów, jagód, liści), reakcje alergiczne może wywołać także kontakt skóry z częściami konwalii.

fot. Trująca konwalia majowa/Adobe Stock

Konwalie od 2015 roku nie są już pod ochroną. Zobacz aktualny wykaz: rośliny chronione w Polsce.

Liście trującej konwalii majowej są bardzo podobne do liści czosnku niedźwiedziego. Odróżnia je jednak silny zapach części podziemnej - jadalny czosnek wyrasta z cebulek, trująca konwalia - z kłączy.

Objawy zatrucia konwalią

Trujące konwalie mogą prowadzić do problemów z układem pokarmowym, ale przebieg zatrucia może być ciężki, zwłaszcza, gdy dojdzie do spożycia określonych części rośliny. Wówczas pojawić się może arytmia serca, w skrajnych przypadkach migotanie komór serca może prowadzić do śmierci.

Do objawów zatrucia konwalią należą:

wymioty,

biegunka,

nudności,

ból brzucha,

wysypka na skórze,

zawroty głowy,

osłabienie,

ślinotok,

zwiększona ilość oddawanego moczu,

spadek ciśnienia tętniczego,

zaburzenia widzenia,

omamy, majaczenie,

ucisk w klatce piersiowej,

kołatanie serca.

Konwalia zawiera glikozydy, które wykazują silne działanie na mięsień sercowy. Znane są śmiertelne przypadki zatrucia konwalią na skutek zjedzenia jagód konwalii, wypicia wody, w której stały konwalie, a nawet po wykonaniu lewatywy z dodatkiem gliceryny perfumowanej wyciągiem z konwalii.

Zatrucia konwalią najbardziej zagrażają dzieciom, które nieświadomie mogą zjeść dowolną część rośliny lub wypić wodę konwaliową. Jeśli więc w twoim domu są małe dzieci, wybierz inne majowe kwiaty do wazonu.

