Zimowanie komarzycy jest możliwe także w naszym klimacie. Roślina nie może zostać na zewnątrz, ponieważ nie poradzi sobie z niskimi temperaturami i zimnym wiatrem. Jeśli więc uprawiasz ją w donicy przed domem czy na balkonie, musisz odpowiednio o nią zadbać, jeśli z rośliny jednorocznej ma zmienić się w piękny okaz wieloletni.

Reklama

Spis treści:

Komarzyca, czyli plektrantus koleusowaty, to niezwykła ozdobna roślina odstraszająca komary. Najczęściej uprawiana jest jako doniczkowa, w naszym klimacie nie nadaje się do gruntu. O komarzycę musisz zadbać jeszcze zanim pojawią się pierwsze przymrozki. Jeśli uprawiasz ją w gruncie, koniecznie przenieś ją do dużej donicy. Najlepiej jednak od początku hodować komarzycę w pojemniku, ponieważ jest ona uznawana za roślinę jednoroczną i nie przetrwa zimy w gruncie.

Aby bezpiecznie przezimować komarzycę, musisz przenieść ją do miejsca, w którym temperatura nie będzie zbyt niska, ale też nie za wysoka. Roślina będzie dobrze się czuła w 10-15 stopniach. Musisz także osłonić ją przed wiatrem i przeciągami, więc nie powinna stać przy nieszczelnych drzwiach ani oknach.

Dobrym miejscem dla komarzycy będzie piwnica, jednak roślina musi mieć dostęp do światła słonecznego, więc powinna stać w pobliżu okna, jednak nie bezpośrednio przy szybie (lubi raczej półcień). Pamiętaj, aby podlewać ją przez cały okres zimowania, ale nie za często - raz na 7-10 dni wystarczy. Komarzyca powinna mieć stale wilgotne podłoże, ale nie będzie tolerować zastoju wody.

fot. Komarzyca: zimowanie/Adobe Stock, simona

Można na zimę przenieść komarzycę do domu, ale nie w każdym miejscu będzie się dobrze czuła. W mieszkaniu zimą zazwyczaj temperatura siąga 22-25 stopni w sezonie grzewczym, a to dla tej rośliny zdecydowanie za dużo.

Z tego powodu zimowanie komarzycy w domu nie zawsze się udaje, a roślina usycha nawet jeśli ma zapewnione odpowiednio wilgotne podłoże. Najlepiej będzie czuła się na klatkach schodowych albo w pomieszczeniach, w których rzadko przebywasz i w których panuje nieco niższa temperatura - np. w sypialni. Jeśli zazwyczaj przykręcasz tam grzejniki, aby utrzymać dobrą temperaturę do spania, będzie to świetna przestrzeń do zimowania komarzycy.

Jeśli sama nie masz odpowiedniego miejsca, być może ktoś z twojej rodziny mieszka w domu i chętnie udostępni ci kawałek piwnicy dla twoich roślin?

W naszym klimacie nie ma możliwości, aby ta zielona bylina wytrzymała całą zimę w donicy na tarasie czy w ogrodzie. Nie toleruje nawet niedużych przymrozków - pędy komarzycy zaczną wysychać, aż w końcu roślina obumrze.

Jeśli chcesz traktować ją jako jednoroczną, możesz po prostu zostawić ją na zimę w donicy, a po wiosennych przymrozkach wymienić na nowy okaz albo na inną roślinę.

fot. Komarzyca zimowanie/Adobe Stock, SoniaBonet

Reklama

Czytaj także:

Kiedy przycinać kocimiętkę?

Kalendarz biodynamiczny

Jak dbać o lawendę w doniczce?