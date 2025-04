Klony mają różne wymagania. Zależy to od gatunku. Niektóre świetnie rosną niemal na każdej glebie i są odporne na przemarzanie, a inne potrzebują gleby żyznej i w chłodniejszych rejonach Polski mogą przemarzać. Dlatego tak ważna jest znajomość ich wymagań. Sadząc,trzeba także orientować się jak duże urosną. Olbrzymy mogą zdominować wszystko co rośnie w ogrodzie. Do ich zalet, poza niezwykłymi kolorami liści jesienią, trzeba także zaliczyć to, że produkują dużo tlenu i pochłaniają dużo zanieczyszczeń powietrza.

Klony polne: duże i małe odmiany

To rodzimy gatunek, mało wymagający. Jego wysokość często przekracza 10 m, ale są też odmiany niższe klonu polnego, wysokości 2 – 4 m, czyli tak jak krzewy ozdobne. Mają one jasne liście, najbardziej odpowiada im strona wschodnia lub północna. Oto ciekawe odmiany tego klonu do mniejszych ogrodów: Carnival o liściach z białymi brzegami, Pulverulentum o liściach nakrapianych, Nanum o liściach jednobarwnych, zielonych, z kulistą koroną.

Pospolity – do dużych ogrodów

Klony tego gatunku to olbrzymy do dużych ogrodów, szczególnie utrzymanych w stylu naturalistycznym. Rosną także w Polsce naturalnie, same się łatwo rozsiewają. Dorastają do 30 m. Odpowiada im strona nasłoneczniona i półcienista, są odporne na suszę i zanieczyszczenie powietrza. Jedna z odmian (Fassen's Black) ma bordowo-fioletowe liście, które dodają barw naturalistycznemu ogrodowi, złożonemu głównie z drzew, krzewów i trawy.

Jawor inaczej kolon jaworowy

To drzewo pod którym Filon, bohater piosenki Franciszka Karpińskiego, miał czekać na swoją ukochaną Laurę. Klony jawory są tak popularne w naszej szerokości geograficznej, że tę nazwę nosi wiele hoteli, domów weselnych i restauracji w całym kraju. Drzewa te dorastają do 30 – 40 m i mają dłoniaste duże liście 5-klapowe. Potrzebują dość żyznej gleby, są średnio odporne na suszę, ale za to bardzo odporne na wiatry i mrozy. Świetny gatunek do utworzenia np. klonowej alei do domu położonego nieco dalej od głównej drogi.

Jesionolistny - urośnie nawet na balkonie

Jak wskazuje nazwa, klony tego gatunku mają liście przypominające kształtem liście jesionu. Mają kolor zielony i żółte plamki na brzegach. Bywa, że niektóre liście są prawie całe białe. Są to niewielkie drzewa, dorastające do 7 m. Średnica korony ma ok. 6 m. Nie mają prawie żadnych wymagań, dobrze rosną na każdej glebie. Warto wiedzieć, że są w sprzedaży klony jesionolistne szczepione na niskim pniu, które poleca się do donic na balkony i tarasy

Pensylwański –zielonkawa kora w prążki

To mniejsze drzewo od poprzednich gatunków. Dorasta do 6 -10 m. Poza zielonymi liśćmi, przebarwiającymi się jesienią na żółto, jego ozdobą jest zielonkawa kora w białe prążki. Młode sadzonki i kilkuletnie drzewka warto zabezpieczać na zimę przed mrozem. Starsze klony pensylwańskie są odporne na mrozy. Ogrodnicy zalecają jednak by je sadzić w cieplejszych rejonach. Gleba powinna być dość żyzna, próchnicza.

Palmowy - najpiękniejszy

To najchętniej kupowany klon do ogrodów, osiąga często wysokość 2 - 4 m. Wzbudza powszechny zachwyt. Wspaniale prezentuje się w ogrodzie nowoczesnym, romantycznym, japońskim, przy oczku wodnym. Jest jednak wymagającą rośliną. Potrzebuje gleby żyznej, wilgotnej, trzeba go na ogół chronić przed mrozem. W chłodniejszych rejonach kraju może sobie nie poradzić.Oto kilka ciekawych odmian:

Atropurpureum. Wysokość 4 -8 m, liście bordowe.

Wysokość 4 -8 m, liście bordowe. Butterfly. Wysokość 2 - 3 m, liście zielone, na wiosnę obrzeżone różowo, latem róż zmienia się w biel.

Wysokość 2 - 3 m, liście zielone, na wiosnę obrzeżone różowo, latem róż zmienia się w biel. Bloodgood. Wysokość 3 -4 m, liście ciemnoczerwone.

Wysokość 3 -4 m, liście ciemnoczerwone. Crimson Queen. Wysokość 2m, pokrój parasolowaty, liście bordowe.

Wysokość 2m, pokrój parasolowaty, liście bordowe. Garnet (liście powcinane, czerwone, wys. ok. 2-3 m.)

Japoński - ma bordowe kwiaty

Pochodzi z Dalekiego Wschodu. Dorasta do ok. 6 m. Wiosną zdobią go bordowe kwiaty, a jesienią przebarwiające się na bordowo liście. Polecany do niewielkich ogrodów. Ładnie się prezentuje jako soliter. Jako młoda roślina jest bardzo podobny do klonu palmowego. Ogrodnicy rozróżniają te dwa gatunki po budowie liści. Klony palmowe mają wydłużone klapy i przypominają dłoń o smukłych palcach, a odmiany japońskie mają klapy grubsze i krótsze. Te klony mają podobne wymagania do palmowych.

