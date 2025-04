1. Roślina ma twarde, zwarte drewno, które wykorzystuje się w wielu dziedzinach życia, np. do wyrobu mebli, zabawek, klepek podłogowych, rękojeści sprzętu sportowego, mierniczego. Używa się go także do konstrukcji instrumentów muzycznych:pianin i fortepianów. Z klonu robi się fragmenty pudeł rezonansowych instrumentów lutniczych. Chętnie wybierał go też Stradivarius do wyrobu swoich skrzypiec.

2. Niegdyś wyrabiano z klonu tzw. grobową deskę. Była gładzona i niemalowana. Przenoszono na nią umierającą osobę. Co pewien czas stukano w nią, by odegnać czyhającego na duszę szatana. Po przeniesieniu zwłok do trumny wynoszono deskę na rozstaje dróg, aby wędrująca w zaświaty dusza mogła na niej przysiąść.

3. W południowo-zachodniej Anglii stosowano liście jaworowe jako podkład do ciast (głównie wielkanocnych i dożynkowych), by odcisnął się na nich charakterystyczny wzór. W niektórych rejonach Europy młode liście klonowe dodawano do sałatek i innych dań.

4. Klon pojawia się w wielu mitach i legendach plemion Ameryki Północnej. W jednej z legend klon był niegdyś złym czarnoksiężnikiem, jednak pod wpływem bohatera o imieniu Mishosha zmienił się w dobre, przyjazne ludziom drzewo.

5. Liść klonu jest symbolem Kanady. Po raz pierwszy użyto go w tej roli podczas wizyty księcia Walii w 1860 roku. W czasie I wojny światowej był oznaką kanadyjskich oddziałów. Liść klonu znajduje się także na kanadyjskiej fladze w samym jej centrum na białym pasie.

Ciekawe odmiany

Acer pseudoplatanus Brilliantissimum

Jest niewielkim drzewem o kulistej koronie. Młode liście są początkowo bladoróżowe, potem stają się złote, następnie marmurkowe, zaś latem są żółtozielone. Dolna strona liścia pozostaje jasnozielona. Odmiana polecana jest szczególnie do niewielkich ogródków.

Acer pseudoplatanus Esk Sunset

Ta odmiana pochodzi z Nowej Zelandii. Jej ozdobą są liście, które przybierają różne kolory od żółtawych poprzez różowe do kremowych z ciemnozielonymi plamami. Ich spód jest purpurowy. Drzewo wymaga wilgotnej i żyznej gleby. Rośnie powoli, osiąga średni rozmiar.

Acer pseudoplatanus Leopoldii

Wyrasta na dość wysokie drzewo (16-20 m) o piramidalnej koronie. Młode liście są początkowo żółto lub miedzianoróżowe, starsze pokrywają się plamami o różnej barwie od jasnozielonej do kremowej i białej. Mało wymagający, szczególnie atrakcyjny na wiosnę.

Opis i wymagania

Klon jawor (Acer pseudoplatanus) wyrasta na ok. 30 metrów wysokości. Rośnie dość szybko. Jest drzewem długowiecznym, osiąga wiek ok. 350 lat. Wypuszcza duże, dłoniasto klapowane liście, owoce mają postać podwójnych skrzydlaków. Cechą wyróżniającą go spośród pozostałych klonów jest charakterystyczna kora, początkowo gładka, która z wiekiem pęka, odpada i zaczyna przypominać korę platana. Stąd zresztą wzięła się łacińska nazwa: pseudoplatanus, czyli fałszywy platan.

Klon jawor jest nieco bardziej wymagający niż klon zwyczajny (Acer platanoides). Lubi miejsce słoneczne lub częściowo zacienione. Najlepiej rośnie w średnio żyznym, przepuszczalnym, umiarkowanie wilgotnym podłożu, w okolicach rzek lub zbiorników wodnych. Wytrzymały na suszę i zanieczyszczenia powietrza. Można go sadzić jesienią lub wiosną. Młode rośliny trzeba podlewać w czasie suszy. Sadzonkę można już kupić za ok. 4 zł.