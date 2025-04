Do rodziny klonów należy ponad 100 gatunków. Większość pochodzi z Azji jednak rośliny rozprzestrzeniły się także w strefach umiarkowanych aż po tropikalne. W Polsce rodzimymi gatunkami są: klon pospolity, zwany też zwyczajnym, klon polny oraz klon jawor. Są to drzewa pokaźne, osiągające wysokość 15-30 metrów.

Wszystkie klony mają charakterystyczne klapowane liście, które jesienią przybierają ciepły, żółty kolor. Na wiosnę wypuszczają drobne kwiaty o wielu słupkach. Owocami są dwa uskrzydlone orzeszki, zwane noskami. Gdy spadają na ziemię wirują jak maleńkie śmigłowce.

Klon polny i pospolity to rośliny niżu, jawor zaś częściej występuje w górzystych siedliskach. Drzewa chętnie rosną w towarzystwie innych gatunków, często spotyka się je w lasach i zagajnikach mieszanych.

Podstawową różnicą między gatunkami jest kąt wzajemnego ustawienia skrzydełek, tzw. nosków. Klony różnią się także kształtem liści. Najgłębiej powycinane ma klon polny, nieco płycej - klon zwyczajny. Jego liście są również zakończone ostrymi ząbkami. Gdy oderwie się je od gałęzi z ogonków wypływa sok mleczny. Klon jawor, zwany też jaworem ma klapy grubo i nieregularnie piłkowane oraz długi, rynienkowany ogonek - bez soku mlecznego (ta cecha pozwala go łatwo rozpoznać).

Rodzina jest wielka

Do rodziny klonów należy też klon srebrzysty, pochodzący z Ameryki Północnej. Jego pokrój i barwa liści wspaniale prezentuje się na lekkim wietrze. Z kolei klon cukrowy - to jedno z najpiękniej ubarwionych jesienią drzew Ameryki Północnej. Z niego produkuje się popularny w Kanadzie syrop klonowy. Jest on bardzo zdrowy, bo oprócz zrównoważonej kompozycji cukrów zawiera pierwiastki, jak np. potas, wapń, magnez, mangan, witaminy, m.in. A, B, kwas foliowy, niatynę, biocynę i białka.

Niezwykłą urodą wyróżniają się też klony egzotyczne: japoński, palmowy, czerwony czy tatarski. Ten ostatni na wiosnę wypuszcza białe, bardzo lubiane przez pszczoły kwiaty, zaś jesienią jego liście przebarwiają się na niezwykły pomarańczowy i karminowy kolor.

Drzewo klonu ma wiele zastosowań. Używa się go min. do budowy instrumentów muzycznych, wyrabiania wioseł, zabawek, mebli, podłóg i innych przedmiotów.