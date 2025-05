Czworonogi uwielbiają jej zapach, a sama roślina działa na nie odprężająco. Ale chociaż często kojarzy się z wabikiem na koty, potrafi też skutecznie odstraszać kleszcze. Wystarczy, że posadzisz kocimiętkę w ogródku, a zyskasz barierę ochronną przed pajęczakami i innymi owadami.

W jaki sposób kocimiętka działa na kleszcze?

Kocimiętka to roślina, która ma wiele zalet. Jest łatwa w uprawie i z powodzeniem można ją sadzić zarówno do gruntu, jak i do doniczki. Wyglądem przypomina nieco lawendę, ale należy do tej samej grupy roślin, co mięta czy bazylia. Wiele osób sięga po nią, ponieważ jest naturalną metodą na odstraszenie kleszczy.

Jej wyjątkowe działanie to zasługa olejków eterycznych, które kryją się w liściach i kwiatach rośliny. A szczególnie związku o nazwie neptalakton. To właśnie on działa drażniąco na pajęczaki. Dzięki niemu kleszcze, a także komary, które również nie tolerują intensywnego, specyficznego zapachu izolują się od miejsc, w których rośnie kocimiętka.

Kocimiętka to jedna z roślin, która odstrasza kleszcze, fot. Adobe Stock, olgavolodina

Jak w pełni korzystać z działania kocimiętki?

Kocimiętka nie ma wielkich wymagań jeśli chodzi o uprawę i pielęgnację. Dlatego nawet osoby, które nie mają doświadczenia w tej dziedzinie poradzą sobie z tą rośliną. Aby dobrze spełniała swoje zadanie - pięknie się prezentowała, kwitła aż do jesieni i blokowała kleszczom drogę do ogrodu czy tarasu - pamiętaj o tym, aby zapewnić jej przepuszczalne podłoże i ustawić w miejscu dobrze nasłonecznionym.

Kocimiętka świetnie radzi sobie posadzona bezpośrednio w glebie oraz w donicach. Dlatego też możesz wybrać dla niej dowolne miejsce zarówno w ogrodzie, jak i na balkonie albo altanie, czyli wszędzie tam, gdzie spędzasz najwięcej czasu. Oprócz tego jest odporna na szkodniki i chwasty, które potrafi sama zwalczyć. Jest to roślina miododajna, co oznacza, że w jej pobliżu zamiast kleszczy szybko mogą pojawić się pszczoły oraz motyle.

