Na zimozielony żywopłot wybieramy najczęściej bukszpan, tuje, berberys lub ostrokrzew. Bardziej dekoracyjne propozycje to np. laurowiśnia. Mniej popularnym, a doskonałym wyborem będzie kiścień wawrzynowy - z nim stworzysz nie tylko całoroczny, ale także dekoracyjny żywopłot, który w ciągu roku będzie zmieniał kolory jak kameleon.

Dlaczego warto wybrać kiścień wawrzynowy na żywopłot?

Największą zaletą kiścienia wawrzynowego są jego barwne, atrakcyjne liście. Młode pędy mają intensywnie czerwony kolor, który stopniowo przechodzi w odcienie purpury, brązu i ciemnej zieleni. Dzięki temu żywopłot wygląda inaczej w każdej porze roku i dodaje ogrodowi niepowtarzalnego charakteru. Zmieniają się oczywiście także liście.

Kiścień jest także rośliną zimozieloną i niezwykle odporną na trudne warunki. Zachowuje liście przez cały rok, a dodatkowo dobrze sobie radzi zarówno w słońcu, jak i cieniu. Świetnie sprawdzi się w miejscach, gdzie inne gatunki nie rosną tak bujnie.

Żywopłoty zwykle są dość duże, przez co zwykle wybieramy rośliny łatwe w pielęgnacji i uprawie. Kiścień spełnia te warunki, a do tego jest odporny na choroby i ataki szkodników. Dobrze też radzi sobie z przycinaniem, także tym bardziej "drastycznym".

Najlepszymi odmianami na żywopłot będą kiścienie "rainbow", "zeblid" i "scarletta".

fot. Kiścień wawrzynowy sprawdzi się jako kolorowy żywopłot/Adobe Stock, LifeisticAC

Jak uprawiać kiścień wawrzynowy na żywopłot?

Kiścień nie jest wymagający, ale warto wiedzieć, w jaki sposób go pielęgnować, aby mocno się rozrastał i bujnie kwitł. Przede wszystkim zacznij od dopasowania podłoża. Kiścień lubi glebę kwaśną, próchniczą i stale wilgotną. Możesz dodatkowo zakwaszać ziemię podłożem do wrzosów albo torfem, jeśli ziemia w miejscu żywopłotu jest zasadowa.

Najlepiej roślina radzi sobie w cieniu i półcieniu, ale znosi także częściowe nasłonecznienie. Jeśli rośnie w pełnym słońcu, będzie wymagać częstszego podlewania. Nie przelewaj jej jednak. Możesz także ściółkować ziemię pod kiścieniem, aby zatrzymać wilgoć w środku.

Choć kiścień naturalnie tworzy gęsty, zwarty pokrój, możesz go delikatnie przycinać, aby nadać mu pożądany kształt. Najlepszy czas na cięcie to wczesna wiosna lub okres tuż po przekwitnięciu. Raz w roku, na wiosnę, zastosuj nawóz do roślin kwasolubnych, np. do rododendronów.

