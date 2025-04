Pigwa (czasem mylnie nazywana pigwowcem, choć są to dwa różne gatunki) to pyszny owoc o wielu właściwościach zdrowotnych. Dojrzewa jesienią i nie przeszkadzają jej chłodne wieczory czy poranki. To, czy jest już dojrzała, poznasz po wyglądzie skórki. Kiedy zbierać owoce pigwy?

Owoce pigwy zbiera się późną jesienią. Dojrzewają one dopiero na początku października, ale zbiory warto nieco odłożyć w czasie, niekiedy nawet do końcówki miesiąca lub przełomu z listopadem. Kiedy zobaczysz, że pigwy są już dojrzałe, możesz jeszcze chwilę przetrzymać je na krzewie, aby nabrały jeszcze więcej koloru i smaku.

Pigwa zaczyna dojrzewać już we wrześniu - wówczas jej owoce są zielonkawe i bardziej miękkie. Mniej więcej w połowie października pierwsze okazy możesz spotkać na bazarach czy w sklepach. Jeśli sama hodujesz krzew pigwy w swoim ogrodzie, pilnuj się zasady, że lepiej owoce zebrać później, niż wcześniej.

fot. Kiedy zbierać owoce pigwy/Adobe Stock, k_samurkas

Owoce pigwy nie boją się zimna, dlatego śmiało możesz przetrzymać je na krzewie i zebrać dopiero po pierwszych przymrozkach. Będzie to miało ogromną korzyść - przemrożona pigwa traci swój cierpki smak, dzięki czemu świetnie sprawdza się do przygotowania przetworów.

Zobacz też: właściwości zdrowotne pigwy

Pigwa to prawdziwa skarbnica witamin i minerałów, nawet po przemrożeniu owocu zachowuje je i jest doskonałym źródłem witaminy C.

Pigwa można zbierać tylko wtedy, kiedy jest już dojrzała. Zielone lub lekko żółte owoce nie nadają się do spożycia. Jak to rozpoznać? Przyjrzyj się skórce, jej barwa powinna być intensywnie żółta i bardzo twarda. To swoją drogą duża zmora podczas obróbki owocu, dlatego też wiele osób rezygnuje z obierania pigwy. Czasem na skórce pojawiają się charakterystyczne czerwone plamki.

Same owoce pigwy powinny mieć kształt przypominające gruszkę lub jabłko i aromatyczny, mocny zapach.

Niestety nie, pigwa nie dojrzeje po zerwaniu. Jeśli zerwiesz pigwę, zanim zdąży dobrze dojrzeć, nie będzie ona w stanie dojrzeć na oknie czy nawet wystawiona na zewnątrz na pełne słońce. Jeśli więc owoce nie są jeszcze intensywnie żółte, warto poczekać ze zrywaniem pigwy jeszcze kilka dni lub tygodni.

Zebrane owoce warto trzymać w chłodnym pomieszczeniu z dobrą wentylacją, najlepiej nie nazbyt ściśnięte. Przez pierwsze 2-3 dni niech mają trochę luzu, aby wszystko dobrze przeschło. Następnie przechowuj je w skrzynce lub koszyku (ponownie - w chłodnym miejscu) i zużywaj wedle potrzeb.

Możesz zrobić pyszne jesienne przetwory z pigwy na zimę (np. nalewkę, dżem lub konfiturę) albo wykorzystać pokrojone w plasterki owoce jako dodatek do herbaty, owsianej czy ciast. Możesz przygotować także gęsty i słodki syrop z pigwy.

fot. Kiedy owoce pigwy nadają się do zerwania/Adobe Stock, 5ph

