Jaki jest najlepszy moment na zbieranie dzikiej róży? Odpowiedź nie jest do końca precyzyjna, bo wszystko zależy od tempa, w jakim owoce dojrzewają. Musisz znaleźć ten konkretny moment, kiedy są już odpowiednio miękkie, ale nie przejrzałe. Zobacz, jak i kiedy zbierać owoce dzikiej róży?

Najlepszy moment na zbiory owoców dzikiej róży to pierwsza połowa jesieni (wrzesień i połowa października). Wtedy większość owoców dzikiej róży jest już na tyle dojrzała, aby można było je zebrać i wykorzystać. Jeśli przegapisz odpowiedni moment, owoce staną się zbyt miękkie lub nawet pomarszczone - wtedy będzie już za późno na zbiory.

Kwiaty i płatki dzikiej róży należy za to zbierać w kwietniu i maju - możesz je wykorzystać do przygotowania przetworów albo domowych kosmetyków.

Dlaczego warto zbierać dziką różę?

Dzika róża to prawdziwa bomba witaminowa, szczególnie jeśli chodzi o witaminę C. Podczas obróbki spora część się gubi, bo niestety witamina C jest związkiem bardzo nietrwałym i wrażliwym, niemniej jednak można w łatwy sposób przemycić ją w przetworach i deserach.

Dzika róża zawiera witaminy z grupy B, witaminy K, A oraz E, a także flawonoidy i garbniki. Mają one szereg właściwości leczniczych i prozdrowotnych. Odpowiedni poziom tych związków w organizmie sprawia, że czujesz się dobrze, masz mnóstwo energii do działania, a twoja skóra wygląda promiennie i młodo.

Przeczytaj też: Dzika róża - prawdziwa bomba witaminy C

fot. Kiedy zbierać owoce dzikiej róży/Adobe Stock, Volodymyr

Jeśli chcesz zebrać owoce dzikiej róży, musisz się do tego przygotować. Weź ze sobą ostry, ale niewielki sekator lub nożyczki ogrodowe. Przydadzą ci się także rękawice ogrodowe, ponieważ krzew ma dość mocne, haczykowate kolce, które mogą pokaleczyć dłonie.

Pamiętaj, że choć krzew ten rośnie dziko, nie wszędzie można ją zbierać. Upewnij się, że roślina znajduje się na terenach publicznych oraz nieobjętych ochroną. Pamiętaj też, aby ubrać długie rękawy, aby nie pokaleczyć rąk.

Dojrzałe owoce dzikiej róży są wybarwione i jędrne, a także średnio twarde. Powinny być intensywnie czerwone i łatwo odchodzić od pędów. Najlepiej zbierać je w słoneczny, bezdeszczowy dzień. To dobry czas na zbiory, bo cały krzew jest wtedy odpowiednio suchy, a owoce łatwo odrywają się z pędów.

Jak sprawdzić, czy można już zbierać owoce dzikiej róży?

Najlepszym sposobem jest lekkie ściśnięcie owocu. Jeśli będzie elastyczny, ale jednak stawi niewielki opór - możesz śmiało zabrać się do zbiorów. Jeśli wciąż jest dość twardy, zostaw owoce na krzewie jeszcze na jakiś czas. Zbyt miękka dzika róża jest już przejrzała.

Owoce dzikiej róży są jadalne, bez względu na odmianę. Jeśli są dojrzałe, możesz śmiało zrobić z nich przetwory lub wykorzystać na bieżąco. Pamiętaj jednak, aby zawsze usunąć nasiona oraz pestki. Jest to ważne, bo pestki dzikiej róży mogą być trujące.

W niektórych przypadkach możesz zebrać owoce nieco później. Jeśli uprawiasz dziką różę w swoim ogrodzie lub znasz miejsca, gdzie rośnie (jest to krzew dziki, który można spotkać na polach, pastwiskach oraz w niektórych parkach czy skwerkach), przetrzymaj owoce do pierwszych przymrozków.

Kiedy zbierać dziką różę na nalewkę?

Najlepiej zbierać owoce dzikiej róży po przymrożeniu, jeśli chcesz przygotować z nich nalewkę. Poczekaj więc na pierwsze przymrozki, a dopiero potem zacznij zbiory. Dzięki temu gotowa nalewka będzie miała słodszy, mniej cierpki smak. Możesz także wcześniej włożyć ją na godzinę lub dwie do zamrażalnika.

Właściwości owoców, w szczególności wysoka zawartość witaminy C, sprawia, że po zebraniu muszą być one odpowiednio przechowywane. Najlepiej włożyć je do pojemnika lub puszki i przechowywać w suchym, ciemnym miejscu. Jest to ważne, bo witamina C w dzikiej róży i nie tylko, jako nietrwały surowiec, jest bardzo nieodporna na działanie promieni słonecznych.

Umieszczone w pojemniku i osłonięta przed bezpośrednim działaniem słońca, owoce dzikiej róży zachowają swoje wszystkie wartości odżywcze nawet przed 2 lata.

fot. Kiedy zbierać owoce dzikiej róży/Adobe Stock, Deyan Georgiev

Nie tylko płatki dzikiej róży możesz suszyć. Owoce też świetnie się do tego nadają. Możesz bezpiecznie i szybko zrobić to w piekarniku. Owoce dokładnie umyj, a następnie osusz. Piekarnik nastaw na ok. 90 stopni, a następnie włóż do środka owoce na blasze i susz przez ok. 15 minut przy otwartych drzwiczkach. Co 15 minut zmniejszaj temperaturę o 10 stopni, a kiedy owoce wyschną, zostaw je w piekarniku do całkowitego wystudzenia.

W pełni wysuszone owoce, podobnie jak suszone grzyby, bez trudu kruszą się po przełamaniu i nie wyginają się.

Z suszonych owoców możesz przygotować m.in. pyszną herbatkę z dzikiej róży, a także wykorzystać je do przygotowania lub dekoracji deserów.

Owoce dzikiej róży świetnie nadają się do przygotowywania napojów oraz przetworów. Medycyna naturalna wykorzystuje je do przygotowania herbat, syropów oraz soków, które poprawiają odporność i wpływają korzystnie na układ krążenia.

Co można przygotować z owoców dzikiej róży:

Owoce dzikiej róży możesz także dodawać do herbat albo łączyć z ciepłą wodą i kilkoma plasterkami cytryny. Możesz ich także używać do dekoracji ciast, deserów - po prostu posyp nimi wybraną potrawę i ciesz się tym niezwykłym, lekko kwaskowym smakiem.

