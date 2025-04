Leszczyna kwitnie wczesną wiosną, a przez większość roku jest zielonym drzewkiem, które wypuszcza owoce latem. Zanim dojrzeją, zwykle mija kilka tygodni, dlatego pierwsze zbiory możesz już zacząć we wrześniu. Jak rozpoznać dojrzałe orzechy laskowe i o czym należy pamiętać?

Pierwszym terminem zbiorów jest pierwsza połowa września. Pod koniec lata większość owoców leszczyny jest już dojrzała. Niekiedy część z nich musi jeszcze zostać na drzewku do początku października, ale ważne, aby wszystkie orzechy laskowe zebrać przed pierwszymi przymrozkami.

Pamiętaj też, że aby orzechów było dużo, warto odpowiednio przycinać leszczynę - rób to mniej więcej co 2 lata na wiosnę lub w październiku. Dzięki temu krzew nie będzie zbyt gęsty, co zwiększy ilość owoców. Każdej wiosny usuwaj stare pędy i suche gałązki, a co kilka lat usuwaj kilka gałęzi, aby przerzedzić leszczynę i zapewnić jej lepszy dostęp do światła.

fot. Kiedy zbierać orzechy laskowe/Adobe Stock, Наталья Бозаджи

Dojrzały orzech laskowy jest twardy, ma jasnobrązowy kolor i łatwo dojrzeć go podczas przeglądania rośliny - nie chowa się w całości zielonej okrywie. Kiedy orzechy laskowe jeszcze są młode i niedojrzałe, mają jasną, żółto-pomarańczową barwę. Są także niewielkie, dość miękkie i mocno otulone zieloną częścią.

Od początku września możesz zerkać na swoją leszczynę i sprawdzać, czy owoce są już dojrzałe. Oczywiście nie wszystkie będą gotowe do zebrania jednocześnie. Będziesz musiała powtarzać zbiory np. co 2 tygodnie.

Ważne jest, aby orzechy laskowe zbierać w czasie słonecznych dni, najlepiej po ciepłym, bezdeszczowym tygodniu. Wtedy nie ma potrzeby suszyć orzechów, możesz od razu przełożyć je do pojemników i przechowywać w piwnicy czy spiżarni.

Jeśli zbierzesz lekko wilgotne orzechy, musisz je osuszyć, aby móc je wykorzystać. Zostaw je na słońcu, ułożone na gazecie albo suchej, chłonnej ściereczce minimum na kilka godzin. Jeśli od razu je zbierzesz i schowasz, zaczną gnić.

Nie wiesz, co zrobić z orzechów laskowych, które czekają już w słoikach czy pojemnikach? Możesz wykorzystać je jako dekorację ciast, zrobić z nich domową nutellę albo wykorzystać do przygotowania aromatycznej nalewki orzechowej.

fot. Kiedy zbierać orzechy laskowe/Adobe Stock, kvladimirv

