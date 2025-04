Kiedy zbierać fasolkę szparagową i jak długo trzeba czekać, aby była dojrzała? Oto najważniejsze wskazówki

Kiedy zbierać fasolkę szparagową i skąd wiadomo, że jest już dojrzała? Okres wegetacji szparagówki to zaledwie 60-80 dni, dlatego możesz dosiewać ją w ciągu roku. Najczęściej termin zbioru to okres od lipca do września. Ważne jest, aby całą roślinę "obrać" ze strąków przed pierwszymi jesiennymi przymrozkami.