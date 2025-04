Tulipany to piękne rośliny kwitnące wiosną, nic dziwnego, że sadzenie tulipanów jesienią to zabieg, na który decyduje się wiele osób. Jeśli chcesz, by te same cebulki za rok znów wypuściły pędy kwiatowe, wykop tulipany po przekwitnięciu. Jak i kiedy to zrobić?

Tulipany kwitną od kwietnia do czerwca (w zależności od odmiany), a gdy przekwitają, szybko przestają być ozdobą ogrodu. Zwijające się, opadające płatki to nie tylko marna dekoracja. Lepiej je ściąć - jest to tzw. ogławianie.

Zetnij kwiaty ostrym sekatorem, ale pozostaw łodygę i liście. Dzięki temu nasiona nie wytworzą się, za to cebule będą się dalej rozwijać. Tylko jeśli nie zależy ci na pozyskaniu nowych cebulek, możesz ściąć łodygę tulipana z liśćmi tuż przy ziemi.

Gdy zetniesz kwiaty tulipanów po przekwitnięciu, w dalszym ciągu warto je podlewać. To czas, w którym cebule silnie rozwijają się, natomiast liście w ciągu najbliższych kilku tygodni zdążą zżółknąć i uschnąć. To znak, że tulipan przechodzi w okres letniego spoczynku.

Teraz możesz wykopać cebulki tulipanów lub pozostawić je w ziemi. Zdecydowanie lepiej jest je wykopać - dzięki temu pozostaną w dobrej kondycji i będą dawać kwiaty jeszcze przez wiele lat. Tulipany z jednej cebuli mogą zakwitać przez ok. 4-5 kolejnych lat.

fot. Tulipany po przekwitnięciu: co zrobić/Adobe Stock, Natalia

Z tulipanami po przekwitnięciu postępuje się podobnie jak z innymi roślinami cebulowymi. Tak jak hiacynt po przekwitnięciu, cebule dobrze jest wykopać ostrożnie ziemi, a następnie przechować w odpowiednich warunkach aż do jesieni. Cebulki tulipanów można wykopać w czerwcu lub na początku lipca. Bardzo ważne jest, aby dokładnie je wysuszyć przed schowaniem, aby nie zgniły i były w dobrej kondycji do jesieni.

Co zrobić po wykopaniu tulipanów:

Wykop cebule wraz z pozostałą częścią nadziemną. Uważaj, by podczas wykopywania nie uszkodzić cebulek. Delikatnie otrzep je miękką szczoteczką lub pędzelkiem do makijażu, ale nie usuwaj całkowicie ziemi.

lub pędzelkiem do makijażu, ale nie usuwaj całkowicie ziemi. Cebulki w takiej formie pozostaw na kilka dni w suchym i słonecznym miejscu, aby obeschły. Pilnuj, aby nie miały kontaktu z wodą (deszczową lub np. z węża ogrodowego).

(deszczową lub np. z węża ogrodowego). Oczyść cebule z ziemi i oddziel drobne cebulki przybyszowe .

. Przenieś cebule do ciemnego, przewiewnego i umiarkowanie chłodnego pomieszczenia (np. do suchej piwnicy).

Cebulki tulipanów przechowuj luzem lub w skrzyniach wysypanych piaskiem albo wyłożonych agrowłókniną.

Zanim jesienią posadzisz cebule z powrotem do ziemi, pamiętaj o tym, by zrobić dokładny przegląd. Obejrzyj cebulki i wysadź tylko zdrowe okazy, czyli te pozbawione uszkodzeń lub pleśni.

Także podczas przechowywania cebul w piwnicy warto zajrzeć do nich czasem i sprawdzić, czy nie gniją.

fot. Kiedy wykopać cebule tulipanów po przekwitnięciu/Adobe Stock, Юлия Клюева

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 25.03.2021.

