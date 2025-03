Seler korzeniowy, znany ze swojego intensywnego, charakterystycznego smaku i licznych wartości odżywczych, to jedno z popularnych warzyw korzeniowych uprawianych w ogrodach. Właściwy moment wykopania selera korzeniowego jest bardzo ważny, jeśli chcesz uzyskać najlepszy smak korzenia oraz trwałość podczas przechowywania. Kiedy więc najlepiej zabrać się za wykopywanie selera?

Optymalny czas na wykopanie selera korzeniowego przypada zazwyczaj na przełom września i października. Ważne jest, aby obserwować pogodę i nie spieszyć się ze zbiorami, ponieważ roślina do samego końca rozwija korzeń, a późniejsze zbiory mogą zagwarantować większe plony.

Musisz jednak pamiętać, aby nie przeciągnąć tego momentu. Pomimo że seler korzeniowy jest odporny na niskie temperatury, zaleca się zbiory jeszcze przed pierwszymi przymrozkami. Niskie temperatury przy gruncie mogą bowiem uszkodzić korzeń i obniżyć jego trwałość podczas przechowywania.

Do wykopywania selera najlepiej użyć sporych wideł ogrodowych - dzięki nim nie uszkodzisz korzenia podczas wykopywania. Wbij widły na odległość kilku centymetrów od korzenia i delikatnie podważ roślinę. Następnie ręcznie wyciągnij korzeń z ziemi, uważając, aby go nie uszkodzić.

Niektórzy zostawiają seler w ziemi jeszcze po przymrozkach, a czasem nawet na zimę. Pamiętaj jednak, że długotrwałe mrozy mogą uszkodzić korzenie, przez co finalnie staną się one gorzkie i niesmaczne.

fot. Seler korzeniowy wykopuje się wczesną jesienią/Adobe Stock, Roman

Seler korzeniowy to roślina, która potrzebuje dość długiego okresu wegetacji, trwa on zwykle od 4 do 6 miesięcy. Wysiew nasion odbywa się więc bardzo wcześnie, już na początku marca, a rozsady umieszcza się w gruncie w maju, gdy minie ryzyko przymrozków. Roślina ta potrzebuje czasu, aby wytworzyć odpowiednio duży i dobrze wykształcony korzeń.

Gotowy do zbiorów korzeń powinien mieć ok. 8-12 cm średnicy. Jego wielkość zależy od warunków w danym sezonie oraz od odmiany selera (jest ich w sumie całkiem sporo). Kiedy seler jest już dojrzały, jego liście zaczynają powoli żółknąć i więdnąć.

Najważniejszą zasadą w przechowywaniu selera na zimę jest zapewnienie mu odpowiedniej wilgotności. Po wykopaniu oczyść korzeń miękką szczoteczką, ale nie myj go. Następnie umieść w skrzyni lub worku wypełnionym wilgotnym piaskiem.

Idealnym miejscem na przechowanie selera jest chłodne, ciemne i wilgotne pomieszczenie, np. piwnica. W odpowiednich warunkach seler może być przechowywany nawet przez kilka miesięcy.

