Najlepszy moment na wykopywanie mieczyków to wrzesień, ale w zależności od tego, kiedy zostały posadzone, możesz zrobić to na początku lub pod koniec miesiąca. Sadzenie i uprawa mieczyków nie jest skomplikowana, a kwiaty pięknie prezentują się w wazonie oraz bezpośrednio w gruncie.

Reklama

Pamiętaj, aby dobrze wybrać porę na wykopywanie cebul i odpowiednio przygotować bulwy do zimowania. Dzięki temu na pewno nie zgniją i pięknie zakwitną w kolejnym sezonie.

Spis treści:

Mieczyki wykopuje się zwykle we wrześniu, ale w zasadzie nie zależy to od pory roku, ale od wyglądu samej rośliny. Kiedy liście zaczynają żółknąć, oznacza to, że jest najlepsza pora na wykopanie cebul. Zwykle przypada to na czwarty albo piąty tydzień po przekwitnieniu gladioli. Mieczyki należy wykopać przed jesiennymi przymrozkami. Użyj do tego szufelki z otworami, aby od razu otrzepać cebule z nadmiaru ziemi.

Mieczyki, które zakwitają później, można wykopać dopiero na początku października, ale pamiętaj, że bulwy mieczyków są podatne na choroby grzybowe i pleśniowe, dlatego nie mogą być w wilgotnej, chłodnej glebie zbyt długo.

Jeśli planujesz wykopać bulwy mieczyków, wybierz do tego ciepły i suchy okres. Wilgoć sprzyja rozwijaniu się chorób, dodatkowo po wykopaniu cebul warto je krótko podsuszyć na słońcu. Dzień nie musi być bardzo ciepły - wystarczy, że będzie sucho i w miarę słonecznie.

fot. Kiedy wykopać mieczyki/Adobe Stock, Victoria Kondysenko

Mieczyki, podobnie jak dalie i kanny, są bardzo nieodporne na niskie temperatury. Nie dadzą sobie więc razy w wilgotnej glebie przez cały okres jesienno-zimowy. Konieczne jest więc ich wykopanie jeszcze kiedy na zewnątrz jest umiarkowanie ciepło, a ryzyko pierwszych przymrozków jest jeszcze oddalone.

Najlepszym terminem jest więc wrzesień lub początek października. Dodatkowo najpierw warto skrócić część wystającą mieczyków. Nie wyrywaj ich, a jedynie przytnij na wysokość maksymalnie 10 cm.

Małe cebulki możesz wykopać tak samo, jak duże bulwy, ale zachowaj ostrożność, aby ich nie uszkodzić. Do czyszczenia wykorzystaj miękką szczoteczkę albo zrób to ręcznie, delikatnie "głaszcząc" powierzchnię bulwy palcami. Przytnij także korzonki - użyj do tego ostrych nożyczek ogrodowych.

Jeśli do starej bulwy przyłączona jest mała, młoda cebulka, zostaw je w takiej formie, a na wiosnę delikatnie oddziel je od siebie i posadź jako dwie osobne rośliny. Młode cebulki warto chwilę dłużej podsuszyć przed schowaniem. Dzięki temu bezpiecznie będziesz móc sadzić mieczyki w kolejnym sezonie.

fot. Kiedy i jak wykopać mieczyki/Adobe Stock, cheekylorns

Od razu po wykopaniu z gruntu oczyść dokładnie cebule i skróć korzonki. Następnie zostaw je na świeżym powietrzu, aby lekko przeschły. Wyłóż je na kawałkach gazet, aby z każdej strony miały zapewnioną cyrkulację powietrza i wchłanianie nadmiaru wilgoci.

W ten sposób ochronisz bulwy przez atakiem szkodników i chorób grzybowych. Nigdy nie przechowuj bulw, kiedy są jeszcze lekko wilgotne - wtedy na pewno zgniją i w przyszłym sezonie będziesz musiała kupować nowe cebule.

Kiedy cebule są już wykopane, oczyszczone i podsuszone, możesz włożyć je do skrzynki, donicy albo przewiewnej siateczki. Możesz dodatkowo owinąć je agrowłókniną. Tak przygotowane mieczyki przechowuj w suchym i chłodnym miejscu, ale nie może być to bardzo zimna piwnica ani balkon.

Mieczyki nie mogą zmarznąć, bo nie zakwitną ponownie po posadzeniu ich wiosną do gruntu.

Reklama

Czytaj także:

Co przycinać jesienią?

Kiedy przycinać dalie?

Jak przezimować kanny?