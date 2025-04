Jaka jest najlepsza pora na wykopanie marchewek? Możesz robić to praktycznie przez całą jesień, jeśli nie zaskoczą cię bardzo niskie temperatury. Marchew dobrze znosi przymrozki, dlatego możesz też lekko przetrzymać ją w ziemi. Nawet kiedy zapomnisz o niej przez wiele tygodni, powinna ci to wybaczyć. Jak i kiedy wykopać marchew?

Najlepsza pora na wykopanie marchwi to przełom września i października. W dużej mierze jesienny termin zbioru warzyw korzeniowych zależy od warunków pogodowych. Jeśli trafi się naprawdę ciepła jesień, możesz wykopywać je nieco później.

Jeśli zaś szybko pojawiają się mocne przymrozki lub nawet opady śniegu, marchewki warto wykopać wcześniej, mniej więcej w połowie września. Termin ten zależy też od momentu wysiewu - późna marchew będzie potrzebowała więcej czasu w glebie, niż te wysiane wcześnie.

Według kalendarza biodynamicznego połowa października to ostatni moment na to, aby zebrać dojrzałe plony. Dotyczy to wszystkich warzyw korzeniowych.

To, czy jesienny zbiór warzyw można opóźnić i zostawić marchewki na zimę w ziemi. Mówi się, że jeśli zapowiada się ciepła, a temperatury nie spadają poniżej -8 do -10 stopni, można bezpieczenie wykopać marchew dopiero wtedy, nawet po nadejściu pierwszych przymrozków.

Jednocześnie w krajach skandynawskich, w których zimy są naprawdę surowe, warzywa korzeniowe potrafią przetrwać nawet całą zimę. Po wykopaniu i przechowywaniu w temperaturze pokojowej marchew może lekko zmięknąć, ale nadal jest zdatna do spożycia i nadaje się do zup, sosów czy lekkich sałatek.

Przyjęło się, że w Polsce gotowe do zbioru odmiany marchwi zbiera się do końca października, jeśli jednak planujesz późnoletni lub wczesnojesienny siew, możesz przetrzymać je w glebie na kolejne tygodnie. Czasem odporność na zimno zależy od odmiany marchwii - niektóre z nich mogą gnić w niesprzyjających warunkach.

W ten sam sposób możesz potraktować buraki, pietruszkę, seler czy nawet ogórki. Jeśli chcesz ochronić je przed zimnem, możesz dodatkowo przykryć glebę słomą.

Optymalny termin zbioru marchwi to druga połowa września i trwa do połowy października, ale jeśli opóźnisz ten okres, możesz nadal cieszyć się zdrowymi plonami, ale możesz także stracić cały warzywniak. Najważniejsze jest, aby śledzić prognozy pogody i pilnować, czy nie zanosi się na silne mrozy, szczególnie o poranku i wieczorem.

W przypadku marchwi lepiej jest wykopać je z lekkim opóźnieniem niż zrobić to zbyt wcześnie. To, co może się stać z przetrzymaną w ziemi marchwią, to więdnięcie i gnicie korzenia, a także naci.

Pamiętaj też, aby odpowiednio przechowywać warzywa po wykopaniu. Trzymaj je w przewiewnej skrzynce, a przed umieszczeniem marchwi w docelowym pojemniku lekko je wysusz i ogrzej lub schłodź do temperatury, która panuje w danym pomieszczeniu.

