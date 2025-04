Zakładanie trawnika nie jest trudne, ale musisz znać kilka wskazówek i wybrać odpowiedni termin wysiewu. Możesz zrobić to raz lub dwa razy w roku, a także dosiać trawę po kilku miesiącach od wykiełkowania. Zwracaj uwagę na pogodę, w szczególności temperaturę - świeża trawa bardzo nie lubi zimna.

Zazwyczaj trawę wysiewa się na wiosnę, po ustąpieniu ostatnich przymrozków. Najlepszym terminem jest druga połowa maja, ale jeśli wiosna jest ciepła, możesz zrobić to już w kwietniu. Dzień wysiewu powinien być słoneczny, ale nie bardzo ciepły.

Ziemia jest wiosną naturalnie wilgotna dzięki roztopom i częstym deszczom, dlatego staje się idealnym gruntem pod wysiew. Możesz także zdecydować się na zakładanie trawnika jesienią - zrób to we wrześniu lub w pierwszej połowie października, aby trawa zdążyła wykiełkować przed pierwszymi przymrozkami.

Początek października to ostatni moment, aby wysiać trawę jesienią. Ziemia jest wtedy wciąż ciepła, a do przymrozków jest trochę czasu, dzięki czemu nasiona spokojnie wykiełkują, a trawnik będzie pięknie prezentował się wiosną. Jeśli chodzi o wiosenny wysiew, ostatni dzwonek to pierwsza połowa czerwca. Po tym czasie gleba może być zbyt gorąca i sucha, przez co trawa może nie wykiełkować.

Trawy nie ma sensu wysiewać w okresie suszy i gorących temperatur, a także oczywiście późną jesienią i zimą. Latem nasiona mogą po prostu spalić się podczas upałów. Trawy nie siej też w czasie intensywnych opadów deszczu, ponieważ tak mokra gleba nie będzie sprzyjała kiełkowaniu.

Dodatkowo deszcze sprzyjają wzrostowi mchu i chwastów, a to zdecydowanie nie jest dobre towarzystwo dla świeżej trawy. Mech na trawniku znacznie opóźnia jego wzrost i może wywołać pojawianie się "łysych placków" na ziemi.

Zobacz też: jak usunąć chwasty z trawnika?

Nie powinno się wysiewać trawy także wtedy, kiedy istnieje nawet niewielka szansa na niskie temperatury przy gruncie. Przymrozki mogą uszkodzić nasiona i sprawić, że nie wykiełkują, nawet jeśli od ziemi odbiją już pierwsze źdźbła.

Po jakim czasie kiełkują nasiona trawy?

Ile rośnie trawa po wysianiu? To w dużej mierze zależy od warunków pogodowych, jednak zwykle trawa kiełkuje po 10-20 dniach. Warto więc sprawdzić dokładnie prognozy długoterminowe przed wybraniem terminu wysiewu.

Z pierwszym koszeniem trawy poczekaj przynajmniej dwa tygodnie. Trawa musi osiągnąć ok. 10-12 centymetrów. Skróć ją podczas koszenia mniej więcej o połowę i od tego momentu zacznij kosić regularnie, dokładnie wtedy, co kosisz już posiany, "stary" trawnik.

Częste koszenie świeżej trawy poprawia jej wzrost i pozwala ją zagęścić, co dodatkowo zmniejsza szansę na rozwój chwastów czy mchu.

