Rzodkiewka to tzw. warzywo długiego dnia. Nie oznacza to jednak, że wysiewa się ją, kiedy dzień jest ciepły i długi. Przeciwnie - nie będzie wtedy rosnąć do korzenia. Dlatego najlepszy termin siewu to wczesna wiosna oraz końcówka lata. Kiedy będzie rosła w ciepłe dni, możesz ciągle wesprzeć jej wzrost poprzez podcinanie liści. Zobacz, jak i kiedy siać rzodkiew.

Rzodkiewkę możesz wysiać w tunelu, szklarni lub bezpośrednio w gruncie. W każdym przypadku najlepiej zrobić to w marcu i kwietniu. Możesz także zrobić to w maju, ale musisz wtedy szczególnie pilnować, aby rosła w korzeń, a nie w liście.

Co to znaczy? Kiedy dni są ciepłe i słoneczne, rzodkiew zaczyna kierować niemal wszystkie składniki odżywcze w liście. Przez to z czasem zaczyna wypuszczać kwiaty, natomiast korzeń w ogóle nie wzrasta, przez co po wyrwaniu rzodkiewki jest on jedynie lekko zaróżowiony.

Pamiętaj też, że rzodkiewki nie wolno pikować. Posadzona w odpowiednim terminie i warunkach, zaczyna wschodzić już po ok. tygodniu, a gotowa do zebrania powinna być po ok. 3 tygodniach. Warto obciąć liście, a rzodkiewkę przechowywać w zimnej wodzie w lodówce - dzięki temu wytrzyma dłużej.

fot. Rzodkiewkę najlepiej siać wczesną wiosną/Adobe Stock, hcast

Aby rzodkiewki nie rosły w liście, musisz je na bieżąco usuwać. Nie wszystkie - wystarczy, że przerzedzisz lekko "nać". Jeśli usuniesz zbyt wiele liści, roślina całą swoją energię przerzuci na odbudowanie ich, przez co również zaniedba bulwę korzeniową. Możesz śmiało wykorzystać liście rzodkiewki w kuchni - zrobisz z nich np. pyszne pesto.

Dodatkowo rzodkiew nie będzie rosła w korzeń, jeśli posiejesz ją za gęsto. Odpowiednia odległość między każdą sadzonką to minimum 5 cm. Dbaj też o to, aby roślina miała odpowiednią ilość światła i nie przelewaj jej.

Rzodkiew dobrze rośnie także w donicy, ale musi być odpowiednio duża (albo możesz posadzić mniej sadzonek na raz). Nie musi być głęboka, ale dobrze, jeśli zmieszczą się w niej przynajmniej dwa rzędy rzodkiewek. Ziemię w doniczce można spokojnie podlewać rzadkiej, a same liście zraszać co kilka dni.

Przerzedzaj też je, aby nie wypuściły kwiatów i aby roślina rosła w korzeń.

fot. Kiedy siać rzodkiew/Adobe Stock, YuraFF

