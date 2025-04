Oto najlepszy moment na wysiewanie pomidorów na rozsady i do gruntu. Kiedy siać pomidory w domu i jak się za to zabrać?

Kiedy siać pomidory? W niektórych regionach Polski możesz zacząć wysiew pomidorów już w połowie lutego, ale nie bezpośrednio do gruntu. Pomidory na rozsady możesz wysiać pod koniec zimy, ale musisz o nie odpowiednio dbać, aby wypuściły pędy i w maju były gotowe do wysadzenia do gruntu. Zobacz, jak i kiedy siać pomidory.