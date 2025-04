Pietruszka to doskonałe warzywo korzeniowe - możesz wykorzystać zarówno korzeń, jak i nać. Świetnie sprawdza się w wielu potrawach, a także jako dodatek do kanapek, sałatek czy dekoracja dań. Jeśli chcesz uprawiać ją w ogrodzie, musisz znać kilka wskazówek.

Pietruszkę do gruntu możesz wysadzić na początku kwietnia, najlepiej z rozsady. Roślina dobrze radzi sobie w niskich temperaturach, dlatego nie musisz czekać do ustąpienia wiosennych przymrozków. Ważne jest jedynie dobre przekopanie i przygotowanie grządki. Możesz wysiać je do ogrodu lub pod nieogrzewany tunel foliowy.

Na przełomie lutego i marca pietruszkę wysiej do pojemników rozsadowych. Nasiona wsadź na głębokość ok. 1 - 1.5 cm i podlewaj bardzo delikatnie, najlepiej przy pomocy butelki z atomizerem. W kwietniu rozsada będzie już gotowa do przesadzenia.

fot. Kiedy siać pietruszkę do gruntu/Adobe Stock, Donatella Loi

Pietruszkę ozimą możesz wysiać do gruntu już jesienią. Najlepszy termin to przełom listopada i grudnia. Nasiona włóż prosto do gruntu, na głębokość nie większą, niż 2 cm. Na koniec przysyp ziemią i bardzo delikatnie ugnieć (nie za mocno).

Tak przygotowana pietruszka ozima wzejdzie wczesną wiosną. Nie wymaga podlewania, ponieważ topniejący śnieg lub deszcz zapewniają odpowiednią wilgotność podłoża.

Pamiętaj też, że pietruszka nie lubi towarzystwa ziemniaków, pora oraz warzyw rozłożystych (dyni, cukinii, bakłażanów).

Pietruszka wschodzi dość długo, dlatego ważny jest odpowiednio wczesny wysiew. Zwykle korzeń i nać potrzebują około 3-4 tygodni. Wykopać ją można natomiast mniej więcej pod koniec czerwca lub na początku lipca. Pietruszka ozima wschodzi dużo wcześniej i jest gotowa do wykopania już wiosną.

Późne odmiany pietruszki możesz zebrać dopiero we wrzeniu lub październiku. Jeśli chcesz to zrobić, wybierz odmiany o długim czasie wegetacji (najlepsze będą te, które potrzebują 100-150 dni).

fot. Kiedy siać pietruszkę/Adobe Stock, encierro

