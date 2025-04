Wysiew papryki w Polsce jest możliwy tylko poprzez rozsady. Nasiona, aby mogły wykiełkować, potrzebują też odpowiedniego podłoża oraz regularnego, częstego nawadniania. Najłatwiej przygotować rozsadę w domu, w ciepłych warunkach lub w szklarni.

Idealnym momentem na wysiew papryki na rozsady jest końcówka lutego i początek marca. Nasiona umieść w przepuszczalnej, próchniczej i dość luźnej glebie o odczynie zbliżonym do neutralnego lub lekko kwaśnym (pH ok. 6-6.5). Nasiona do wykiełkowania potrzebują przede wszystkim ciepła i dużej ilości światła, dlatego najlepiej uprawiać ją blisko szczelnego okna.

Dobrym pomysłem będzie też zakup specjalnej żarówki do uprawy roślin, która imituje naturalne warunki, dzięki czemu zarówno papryka, jak i sadzonki pomidorów będą prawidłowo wzrastać. Rozsadę możesz przygotować w dedykowanych do tego pojemnikach albo wykorzystać to, co masz w domu - świetnie sprawdzą się opakowania po dużych jogurtach i śmietanach, a także wytłoczki do jajek.

fot. Kiedy siać paprykę na rozsadę/Adobe Stock, JoannaTkaczuk

Jeśli masz przydomowy tunel foliowy, który jest w środku ogrzewany, możesz wysiać paprykę już na początku marca. W przypadku tuneli nieogrzewanych, najlepiej jest poczekać do pierwszej połowy maja, czyli do momentu ustąpienia najmocniejszych przymrozków.

W obu przypadkach do gruntu wysadzaj gotową rozsadę. Wysiewanie nasion od razu w tunelu może się nie sprawdzić - papryka nie wykiełkuje w ciągle jeszcze zimnej glebie. Aby ciepłolubna papryka dobrze się przyjęła, w ciągu dnia w tunelu musi być ok. 22-27 stopni, a w nocy temperatura nie może spaść poniżej 17 stopni.

Musisz pamiętać także o odpowiedniej wilgotności - papryka nie toleruje przedłużających się okresów suszy.

Jeśli chcesz wysadzić rozsady bezpośrednio do gruntu, a nie masz szklarni ani tunelu foliowego, musisz poczekać, aż ustąpią wszystkie wiosenne przymrozki. Paprykę umieść więc w gruncie dopiero w drugiej połowie maja.

Możesz też stopniowo przygotowywać rozsady do zmiany warunków, przestawiając ją każdego dnia coraz bliżej "zewnętrznych" warunków, np. pod drzwi balkonowe lub przy uchylone okno. Dzięki temu papryka dobrze przyjmie się w gruncie.

fot. Kiedy siać paprykę do gruntu? Poczekaj, aż ustąpią przymrozki/Adobe Stock, Deborah

Papryka z nasion kiełkuje dość długo, czasem nawet ok. 3 tygodni. W tym czasie potrzebuje mieć stale wilgotne podłoże (ok. 75% wilgotności) oraz dużo ciepła. Jeśli korzystasz z żarówki do uprawy roślin, trzymaj ją bardzo nisko nad ziemią, aby stworzyć idealną temperaturę.

Rozsada jest gotowa do przeniesienia w grunt po ok. 8 tygodniach od wysiewu. Poszczególne sadzonki umieść w odległości ok. 40-60 cm od siebie, aby miały miejsce na rozwinięcie się.

