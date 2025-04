Kluczem do sukcesu podczas wysiewu aksamitek jest odpowiednie podłoże. Uprawa z rozsady pozwala na uzyskanie szybszego kwitnienia i umożliwia wcześniejszy wysiew. Z kolei siew do gruntu trzeba odłożyć nawet do maja. Zobacz, jak wysiewać te mało wymagające rośliny na balkon i do ogrodu, aby cieszyć się nimi całe lato.

Kiedy najlepiej wysiać aksamitki?

Są 2 sposoby na wysiew aksamitek – bezpośrednio do gruntu lub do inspektu czy rozsadnika, aby wytworzyć sadzonki, które później przesadza się do gruntu lub do doniczek umieszczonych na świeżym powietrzu.

Siew do gruntu może odbyć się dopiero w maju, gdy minie ryzyko przymrozków. Najlepsza temperatura do kiełkowania to ok. 15 stopni. Jeśli wysiejesz aksamitki do ziemi na powietrzu na początku maja, śledź prognozy pogody. Jeśli do 15 maja zapowiadane będą przymrozki, okryj kiełkujące rośliny agrowłókniną, aby je zabezpieczyć.

Siew do inspektu albo rozsadnika można natomiast zacząć znacznie wcześniej, bo nawet w marcu, ale można też wybrać na tę pracę kwiecień. Dzięki temu z nasion powstaną sadzonki, które będzie można przesadzić do gruntu lub zewnętrznych doniczek już w maju, co znacznie przyspieszy kwitnienie.

Jak zasiać aksamitki?

Zacznijmy od wysiewu do inspektu albo rozsadnika. Podłoże powinno być dość lekkie i przepuszczalne, ale też bogate w składniki odżywcze. Najlepsza będzie ziemia kwiatowa lub mieszanka ziemi ogrodowej z perlitem lub piaskiem.

Nasiona umieszcza się ok. 0,5 cm pod ziemią. Warto nieco ziemię po przysypaniu nasion ugnieść, aby podczas podlewania nie „wędrowały”.

Gdy siewki będą miały po 2-3 liście, można je przepikować do pojedynczych małych doniczek.

Siew aksamitek do gruntu

Aksamitki najlepiej rosną na stanowisku słonecznym, w lekkiej, przepuszczalnej glebie. Warto przekopać ziemię i dodać do niej kompostu, a jeśli ziemia jest ciężka, można wymieszać ją dodatkowo z piaskiem, aby stała się bardziej przepuszczalna.

Nasiona wysiewaj na głębokość około 1 cm w rzędach lub w grupach po kilka sztuk. Po siewie trzeba nasiona podlewać, aby utrzymać w okresie kiełkowania i tworzenia się pierwszych listków wilgotność podłoża. Gdy rośliny podrosną (będą miały 2-3 listki), warto je przerzedzić, zostawiając najsilniejszym z nich 20–25 cm miejsca.

Najlepsze miejsce dla aksamitek w ogrodzie

Warto sadzić sadzonki aksamitek w warzywniku, gdyż odstraszają szkodniki, np. mszyce, mączliki warzywne oraz mątwiki korzeniowe. Najlepiej sadzić je w pobliżu marchewki, selera, porów, warzyw kapustnych i truskawek. Dzięki sąsiedztwu aksamitek plony mogą być obfitsze.

Kiedy i jak przesadzać aksamitki?

Młode aksamitki wysiane w inspekcie lub na rozsadniku przesadza się do gruntu w drugiej połowie maja, gdy ryzyko przymrozków jest minimalne (po tzw. Zimnych Ogrodnikach i Zimnej Zośce). Rośliny powinny mieć już mocny system korzeniowy i kilka par liści.

Na kilka dni przed wysadzeniem warto wystawiać rośliny na zewnątrz, stopniowo przyzwyczajając je do warunków panujących w ogrodzie.

fot. Siew i przesadzanie aksamitek/ Adobe Stock, zabavna

