Truskawki to jedne z najchętniej uprawianych owoców w przydomowych ogrodach. Są smaczne, zdrowe i stosunkowo łatwe w pielęgnacji, ale aby cieszyć się ich obfitym plonem, trzeba wiedzieć, kiedy i jak je sadzić. Odpowiedni termin oraz technika sadzenia mają kluczowe znaczenie dla późniejszego owocowania.

Kiedy sadzić truskawki do gruntu?

Truskawki można sadzić w gruncie w dwóch głównych terminach: wiosną i jesienią. Na sadzenie wiosenne najlepiej wybrać kwiecień lub maj, gdy gleba nie jest już przemarznięta, czyli zaraz po wiosennych pracach w ogrodzie. Wiosenne sadzenie to szansa dla sadzonek na dobre ukorzenienie się i wydanie pierwszych owoców jeszcze w tym samym sezonie. Nie należy jednak liczyć na obfite owocowanie w pierwszym roku po posadzeniu. Jednak kolejnego lata rośliny będą mogły wytworzyć już o wiele więcej kwiatów i owoców.

Sadzenie jesienne wykonuje się od sierpnia do października. Taki termin daje sadzonkom możliwość wytworzenia silnego systemu korzeniowego, co sprawi, że wiosną rośliny będą gotowe mocno popracować nad wzrostem nadziemnym. To z kolei oznacza szansę na obfitość kwiatów i owoców.

Nietypowe sadzonki truskawek frigo

Wyjątek od tych reguł stanowią sadzonki frigo. To wykopane w okresie zimowej hibernacji sadzonki truskawek, które można posadzić w dowolnym momencie od wiosny do lata. Trzeba je jednak bardzo regularnie podlewać. Ich zaletą jest to, że zwykle dobrze się przyjmują i obficie owocują już po 7-8 tygodniach od zasadzenia. Trzeba jednak wiedzieć, że jeszcze obficiej zakwitną i zaowocują w kolejnych latach.

Jak sadzić truskawki do gruntu, by dobrze owocowały?

Truskawki lubią stanowiska dobrze nasłonecznione, zaciszne, osłonięte przed silnymi porywami wiatru. Najlepiej wybrać takie miejsce, aby miały minimum 6-8 godzin bezpośredniego światła słonecznego dziennie. To ważne, bo wtedy lepiej owocują.

Truskawki najlepiej czują się w lekkiej, żyznej i dobrze przepuszczalnej ziemi o lekko kwaśnym odczynie (pH 5,5–6,5).

Przed umieszczeniem sadzonek w gruncie:

przekop ziemię i usuń chwasty,

nawieź podłoże kompostem lub dobrze rozłożonym obornikiem,

zastosuj nawóz potasowo-fosforowy, który wspiera rozwój korzeni i kwitnienie. Wymieszaj go z ziemią ok. 4 tygodni przed wsadzeniem sadzonek.

Sadzonki umieszczaj w gruncie w rzędach, zachowując 30–40 cm odstępu między roślinami i 60–80 cm między rzędami. Serce rośliny (punkt wzrostu) należy umieścić tuż nad powierzchnią gleby. Posadzone zbyt głęboko sadzonki mogą gnić, a umieszczone zbyt płytko – wysychać. Po posadzeniu każdą roślinę trzeba obficie podlać. Po zasadzeniu można truskawki lekko nawieźć nawozem fosforowym, który wspomaga wzrost systemu korzeniowego.

Truskawki warto ściółkować np. słomą, korą lub agrowłókniną. Ogranicza to rozwój chwastów, zatrzymuje wilgoć i chroni owoce przed kontaktem z ziemią, dzięki czemu nie psuja się zbyt szybko.

Ponieważ truskawki mają płytki system korzeniowy, wymagają regularnego podlewania, zwłaszcza w okresie kwitnienia i zawiązywania owoców. Najlepiej podlewać je rano, unikając moczenia liści, aby soczewki z kropelek wody nie przypaliły liści promieniami słonecznymi.

Wiosną warto zastosować nawóz azotowy, a przed kwitnieniem nawozy potasowo-fosforowe, które wspierają kwitnienie i owocowanie. Można też zastosować nawożenie truskawek drożdżami.

fot. Jak sadzić truskawki do gruntu/ Adobe Stock, Natalia

