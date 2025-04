W październiku i listopadzie, gdy ogród pustoszeje, na pierwszy plan wysuwają się rozmaite trawy ozdobne. Wiele z nich jesienią ma puszyste kwiatostany, które dekorują przestrzeń. Co więcej, kiedy pojawi się przymrozek, ich dekoracyjność wcale nie maleje. Tak duża popularność tych roślin sprawia, że właśnie jesienią jest też dostępny największy wybór gatunków traw ozdobnych i sadzonek i ta pora roku staje się odpowiednią na sadzenie. Większość z nich wykazuje się dużą mrozoodpornością, więc można je śmiało sadzić w ogrodzie od września nawet do końca listopada, jeśli dni są jeszcze z dodatnią temperaturą.

W sprzedaży dostępne są liczne sadzonki traw, wysokie lub niskie gatunki i odmiany różniące się nie tylko siłą wzrostu, ale też pokrojem i kolorem liści. Do wysokich gatunków (nawet 2,5 m), które cieszą się największą popularnością, należą: miskant chiński, miskant olbrzymi i trawa pampasowa. Średnią wysokość (ok.1-1,5 m) mają rozplenica japońska, trzęślica trzcinowata i modra, trzcinnik ostrokwiatowy czy śmiałek darniowy. W grupie karzełków ogrodowych znajdują się imperata cylindryczna, hakonechloa smukła, kostrzewa sina, trzęślica modra i kosmatka owłosiona.

fot. Trawa pampasowa/Adobe Stock, sammyone

Żeby posadzić trawy ozdobne w ogrodzie, wcale nie trzeba mieć specjalnych warunków. Większość najpopularniejszych gatunków najbardziej lubi miejsca słoneczne, w których podmuchy wiatru nie są zbyt mocne. Jeśli chcesz sadzić trawy ozdobne w ogrodzie, zadbaj, żeby gleba była przepuszczalna i miała odpowiednią wilgotność. Większość traw nie lubi ani zalewania, ani przesuszenia bryły korzeniowej. Pod każdą trawę wykop dołek dwa razy większa niż bryła korzeniowa. Na dnie każdego dołka warto umieścić porcję kompostu i wsypać drenaż, np. drobne kamienie lub żwir. Kompost zasili rośliny w składniki odżywcze, a drenaż spowoduje, że przepływ wody będzie sprawny. Nie pojawią się zastoiny, a korzenie nie zgniją. Podobne zasady zastosuj również, jeśli sadzisz trawy ozdobne w donicy na balkonie. W takiej uprawie drenaż i wilgotność gleby są jeszcze istotniejsze niż w ogrodzie. Zadbaj też o otwory odpływowe w doniczce. Odpowiednie warunki spowodują, że trawy szybko się ukorzenią.

Trawy są dekoracyjne same w sobie i w większości nie potrzebują towarzystwa, szczególnie dotyczy to wysokich gatunków. Miskant i trawa pampasowa doskonale wyglądają solo, np. na trawniku lub w pobliżu oczek wodnych, podobnie rozplenica japońska. Możesz je jednak posadzić w grupie i stworzyć np. efektowny szpaler. Trawy ozdobne są też wyjątkowo towarzyskie, jeśli obok nich posadzisz byliny kwitnące jesienią. Urodę traw podkreślą inne rośliny, które pasują do traw ozdobnych: m.in. astry, werbena patagońska, dalie i jeżówki. W przypadku niższych gatunków traw najlepiej sadzić je na przodzie rabaty i łączyć z jednorocznymi roślinami kwitnącymi, np. aksamitkami.

fot. Rabata z trawami ozdobnymi/Adobe Stock, MOLLY SHANNON

Trawy ozdobne są łatwe w uprawie i większość świetnie sobie radzi bez ingerencji, ale jest kilka zabiegów, o których musisz pamiętać, by rośliny nie zmarniały, a uprawa była wieloletnia. Tu po posadzeniu kontroluj wilgotność gleby. Jesienią jest ona bardziej wilgotna niż wiosną, ale trzymaj rękę na pulsie. Brak opadów to wyraźny znak, by podlać rośliny. Zanim nastanie zima, musisz też zadbać o odpowiednią ochronę traw przed ujemną temperaturą. Mimo że cechują się one większą lub mniejszą mrozoodpornością, to w pierwszych dwóch latach uprawy, trzeba je dodatkowo zabezpieczyć. Wysokie trawy po prostu przewiąż sznurkiem, żeby źdźbła nie połamały się pod wpływem zimowego wiatru. Dookoła rozplenicy, imperaty i wszystkich gatunków średniego wzrostu możesz rozłożyć gałązki świerkowe lub wyściółkować je zrębkami drzewnymi.

Trawy ozdobne na balkonie też musisz zabezpieczyć. Gdy pojawi się przymrozek, wierzchnią warstwę ziemi nakryj suchymi liśćmi, a donicę owiń jutą. Możesz ją też postawić na podwyższeniu, żeby odizolować ją od zimnej podłogi.

