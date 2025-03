Szafirki (Muscari) to jedne z najpiękniejszych wiosennych kwiatów, które zachwycają intensywnie niebieskimi malutkimi kwiatostanami, przypominającymi mini-dzwoneczki. Te urocze rośliny cebulowe doskonale nadają się do uprawy w ogrodach, na rabatach, w doniczkach, będą też piękną ozdobą trawnika. Zobacz, kiedy i jak je sadzić.

Szafirki, podobnie jak wiele innych roślin cebulowych, które zakwitają wiosną, sadzi się jesienią. Odpowiedni termin jest dość szeroki - szafirki dobrze jest umieścić w ziemi od września do listopada. Podobnie jak w przypadku sadzenia tulipanów, szafirki potrzebują okresu zimowego spoczynku, aby móc zakwitnąć wiosną.

Szafirki to rośliny odporne na mróz, co oznacza, że nawet po surowej zimie, z nadejściem ciepłych dni, z łatwością wypuszczają kwiaty. Można je sadzić zarówno do gruntu, jak i do doniczek, w zależności od preferencji i przestrzeni, jaką dysponujesz.

Pięknie prezentują się przede wszystkim na rabatach, skalniakach czy wzdłuż ścieżek. Szafirki świetnie wyglądają również sadzone pod drzewami czy krzewami, gdzie tworzą efektowne dywany kwiatowe.

Jeśli sadzisz szafirki w doniczkach, pamiętaj, że cebulki, tak samo jak te w gruncie, wymagają zimnego okresu spoczynku. Doniczki można przechowywać na zewnątrz, ale jeśli są małe, warto je zabezpieczyć przed silnym mrozem, np. owijając doniczki materiałem izolującym.

fot. Szafirki dobrze czują się nawet w dużym tłumie sąsiadów/Adobe Stock, Yamagiwa

Szafirki najlepiej rosną na słonecznych lub lekko zacienionych stanowiskach. Mogą również rosnąć w miejscach z większą ilością cienia, ale kwitną wtedy mniej obficie. Rośliny te preferują żyzną, przepuszczalną glebę o odczynie obojętnym lub lekko zasadowym. Unikaj sadzenia ich w ciężkiej, gliniastej glebie, która może zatrzymywać wodę i prowadzić do gnicia cebulek.

Cebulki szafirków sadzi się na głębokości około 6-8 cm, zachowując odstęp między cebulkami wynoszący około 5-10 cm. Warto sadzić je grupami, aby uzyskać piękne, gęste kępy kwiatów. Kwiaty te lubią tłoczne miejsca i możesz sadzić nawet wiele cebul obok siebie. Doskonale komponują się także z innymi wiosennymi kwiatami cebulowymi, takimi jak tulipany, żonkile czy krokusy.

Chociaż szafirki są stosunkowo mało wymagające, warto zadbać o regularne nawadnianie, szczególnie w okresach suszy. Jednak ważne jest, aby gleba nie była stale mokra.

fot. Szafirki można sadzić zarówno w gruncie, jak i w donicy/Adobe Stock, Eugenia

Po posadzeniu cebulek jesienią nie wymagają one szczególnej troski. Gdy pojawią się pierwsze przymrozki, można przykryć ziemię warstwą kory, co dodatkowo ochroni cebulki przed nadmiernym mrozem. Wiosną, gdy zaczną kwitnąć, warto regularnie podlewać szafirki, a po zakończeniu kwitnienia, pozostawić liście na jakiś czas, aby mogły zebrać energię na następny sezon.

Po kilku latach warto rośliny rozmnożyć przez podział cebulek. Najlepiej to zrobić po przekwitnięciu, wczesnym latem. Cebulki wykopujemy, dzielimy na mniejsze i sadzimy w nowych miejscach.

