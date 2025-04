Róże to jedne z najbardziej eleganckich i pięknych kwiatów ogrodowych. Jednak aby cieszyły oczy bujnymi kwiatami i zdrowym wyglądem, trzeba je posadzić we właściwym czasie i odpowiednio pielęgnować. Wiosna to jeden z najlepszych okresów na sadzenie róż, ale trzeba wiedzieć, kiedy dokładnie to zrobić oraz jak zadbać o sadzonki na początkowym etapie wzrostu.

Kiedy sadzić róże wiosną?

Najlepszy czas na sadzenie róż to marzec, kwiecień lub początek maja, w zależności od warunków pogodowych, regionu Polski i rodzaju sadzonek.

Róże z gołym korzeniem i balotowane najlepiej sadzić wczesną wiosną, gdy ziemia rozmarznie, ale rośliny jeszcze nie wypuściły młodych pędów. Zwykle jest to marzec lub kwiecień.

Optymalna temperatura gleby do sadzenia róż to około 8-10 stopni Celsjusza. Warto poczekać, aż miną przymrozki, ale nie zwlekać do późnej wiosny, by rośliny miały czas na dobre ukorzenienie przed letnimi upałami.

Jak sadzić róże krok po kroku

Oto najważniejsze zasady, jakimi warto kierować się przy wiosennym sadzeniu róż:

Wybór odpowiedniego stanowiska . Róże lubią nasłonecznione miejsca, w które bezpośrednie światło słoneczne dociera przez co najmniej sześć godzin dziennie.

. Róże lubią nasłonecznione miejsca, w które bezpośrednie światło słoneczne dociera przez co najmniej sześć godzin dziennie. Przewiew, ale bez przeciągów . Nie należy sadzić ich w cieniu drzew lub w pobliżu ścian budynków, gdzie mogą być narażone na wilgoć i brak cyrkulacji powietrza.

. Nie należy sadzić ich w cieniu drzew lub w pobliżu ścian budynków, gdzie mogą być narażone na wilgoć i brak cyrkulacji powietrza. Przygotowanie gleby. Róże najlepiej rosną w żyznej, próchniczej i dobrze przepuszczalnej glebie. Idealne pH podłoża to 6,0–6,5, czyli lekko kwaśne. Jeśli ziemia w ogrodzie jest zbyt zbita lub gliniasta, warto ją rozluźnić, dodając kompost lub piasek. Można także zastosować dobrze przekompostowany obornik, aby wzbogacić glebę w składniki odżywcze.

Sadzenie róż z gołym korzeniem

Takie sadzonki trzeba zasadzić jak najszybciej, nie mogą czekać kilku dni. Przed sadzeniem należy moczyć korzenie róż przez kilka godzin w wodzie, aby lepiej się przyjęły. Przytnij korzenie na długość ok. 20-25 cm.

Wykop dołek o głębokości około 40 cm i szerokości 40-50 cm. Na jego dnie warto ułożyć warstwę kompostu lub obornika, ale nie bezpośrednio pod korzenie, aby ich nie „przypalić”. Rozłóż korzenie w dołku tak, aby rozchodziły się na boki i nie zawijały się. Następnie dołek zasypuje się ziemią, lekko ugniata i obficie podlewa – powinno powstać błoto. Gdy woda wsiąknie, dobrze jest okryć ją wokół sadzonki kilkucentymetrową warstwą kory, aby wilgoć zbyt szybko nie uciekała z ziemi.

Uwaga! Różę umieszcza się tak, by miejsce szczepienia, czyli zgrubienie na pędzie, znajdowało się około pięciu centymetrów pod ziemią.

Sadzenie róż balotowanych

Takie sadzonki mają bryłą korzeniową osłoniętą jutą lub siatką, co chroni je przed wyschnięciem. Dzięki temu nie trzeba ich sadzić natychmiast – mogą poczekać na zasadzenie kilka dni, o ile utrzymasz je w wilgotnych warunkach. Z pewnością jednak im szybciej trafią do gruntu, tym lepiej dla nich. Samo sadzenie przebiega podobnie jak w przypadku róż z gołym korzeniem – patrz wyżej.

Sadzenie róż w doniczkach

Jeśli sadzonka róży jest w doniczce, przed posadzeniem warto namoczyć bryłę korzeniową w wodzie przez około 10 minut. Dołek powinien być dwukrotnie większy niż bryła korzeniowa. Ostrożnie umieść w nim roślinę, starając się nie uszkodzić korzeni, a następnie zasyp ziemią. Po posadzeniu różę należy obficie podlać, aby ziemia dobrze osiadła. Wierzch ziemi najlepiej okryć warstwą kory.

fot. Jak sadzić róże wiosną/ Adobe Stock, Maslov Dmitry

Jak pielęgnować róże po posadzeniu?

Kwiaty te są wymagające, ale odpowiednia pielęgnacja róż w pierwszych tygodniach po posadzeniu pozwoli im szybko się przyjąć i bujnie rosnąć.

Świeżo posadzone róże potrzebują regularnego podlewania, zwłaszcza jeśli wiosna jest sucha. Najlepiej podlewać je rano lub wieczorem, unikając moczenia liści, by zapobiec chorobom grzybowym. Warto stosować wodę o temperaturze otoczenia, ponieważ zimna może powodować szok dla korzeni.

Po posadzeniu warto rozłożyć wokół krzewów warstwę ściółki, na przykład z kory sosnowej, trocin lub słomy. Ściółka pomaga zachować wilgoć, hamuje rozwój chwastów i chroni korzenie przed skokami temperatury.

Róże posadzone wiosną nie wymagają natychmiastowego nawożenia, ponieważ gleba powinna być już odpowiednio wzbogacona. Pierwsze nawożenie można zastosować dopiero po około 5-6 tygodniach, wybierając nawóz bogaty w azot, fosfor i potas.

Jeśli sadzisz róże z gołym korzeniem, warto ich pędy przyciąć na wysokość około 15-20 cm, co pobudzi roślinę do wypuszczenia nowych pędów. Jeśli naziemne pędy kupionej sadzonki mają taką długość, już ich nie przycinaj. Róże w doniczkach zwykle nie wymagają przycinania zaraz po posadzeniu, ale warto usuwać suche lub uszkodzone pędy.

Wczesną wiosną mogą jeszcze wystąpić nocne przymrozki, które są groźne dla młodych róż. Przed nocami z przymrozkami warto zabezpieczyć je lekkim okryciem, na przykład agrowłókniną lub kopczykiem ziemi.

