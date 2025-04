Dwa najbliższe tygodnie będą decydujące pod względem urody ogrodu oraz wielkości plonów. Wśród majowych prac w ogrodzie nie może zabraknąć wsadzania pomidorów. Ważne jest jednak nie tylko to, jak to robimy, jak często je podlewamy i czym nawozimy, ale też kiedy mamy zamiar posadzić je do gruntu.

Pomidory o tej porze miesiąca powinny być już całkiem sporymi sadzonkami, którym nie zaszkodzą zmienne warunki pogodowe. Mimo to w oczekiwaniu dorodnych plonów warto uciec się także do bardzo niekonwencjonalnych sposobów. Nawet jeśli nie wierzysz w moc gwiazd, nie zaszkodzi posadzić pomidorów zgodnie z kalendarzem księżycowym...

Kiedy w maju posadzić pomidory?

Jeśli jednak planujesz to zrobić, pamiętaj, że musisz się spieszyć - zostało już tylko kilka dni, kiedy będziesz mogła to zrobić. Według gwiazd najlepiej sadzić pomidory między 22 a 25 maja, kiedy księżyc jest w znaku Koziorożca. Wspiera wtedy dopinanie wszystkich szczegółów i pomyślą realizację planów.

Kalendarz księżycowy to jedno, ale żadne pomidory nie udadzą się bez naszej pomocy - i to tej całkowicie przyziemnej. Jeszcze przed posadzeniem nasyp do dołka popiołu, a następnie regularnie odżywiaj je nawozami. Jest to konieczne, ponieważ pomidory potrzebując ziemi bardzo bogatej w azot i jego związki.

Konieczne będzie także zaproszenie do domu zapylaczy, które zapewnią ci duże zbiory. Najskuteczniejszym sposobem jest wysianie w okolicach warzywnika kwiatów przyciągających owady zapylające. Jeśli tego nie zrobisz, bardzo prawdopodobne, że będziesz musiała zapylać kwiaty pomidorów sama - na przykład za pomocą pędzelka lub delikatnie potrząsając ich gałązkami.

