Petunie to rośliny, które uwielbiają ciepło i słońce, dlatego bardzo ważne jest odpowiednie dobranie terminu sadzenia. Zbyt wczesne wystawienie ich na balkon może skończyć się przemarznięciem, a zbyt późne znacznie skróci czas kwitnienia. Jak znaleźć idealny moment, by petunie mogły rozwijać się w pełni i zachwycać kwiatami aż do jesieni?

Petunie, inaczej surfinie, są ciepłolubne, dlatego nie powinny być sadzone na zewnątrz, dopóki nie minie ryzyko przymrozków. Choć to niewymagające rośliny balkonowe, a ich uprawa jest raczej bezproblemowa, niskie temperatury dla nich duże wyzwanie.

Najlepszy czas na przeniesienie ich na balkon to druga połowa maja, gdy temperatury nocne utrzymują się powyżej 10 stopni. Wcześniej petunie na balkonie mogą po prostu przemarznąć. Pamiętaj, że to roślina jednoroczna i jej zimowanie jest praktycznie niemożliwe.

Jeśli kupujesz gotowe sadzonki w sklepie, upewnij się, że są zdrowe, mają dobrze rozwinięte liście i mocne korzenie. Możesz je przechowywać w domu lub w mini-szklarni do momentu, gdy warunki na balkonie będą dla nich bezpieczne.

fot. Petunie uwielbiają ciepło i słońce, dlatego możesz posadzić je dopiero po przymrozkach/Adobe Stock, aneduard

Jako ogrodnik-hobbysta, który lubi proste rozwiązania, powiedziałabym "można, ale po co?" Niemniej jednak samodzielne wysianie surfinii to świetny sposób, jeśli chcesz cieszyć się kwitnieniem już wczesnym latem.

Nasiona najlepiej jest wysiać do pojemników w lutym lub marcu i przechowywać w jasnym, ciepłym miejscu (ok. 20 stopni bez większych wahań). Po około 8-10 tygodniach, gdy pojawią się już ukorzenione sadzonki, można je przepikować do większych doniczek, a następnie (po 15 maja) wystawić na balkon.

Pielęgnacja surfinii jest bardzo prosta i nawet laik sobie z nią poradzi. Po wystawieniu rośliny na balkon musisz jedynie pamiętać o tym, żeby zapewnić im słoneczne, ciepłe stanowisko oraz regularnie podlewać. W ciepłych miesiącach oraz na mocno słonecznym balkonie południowym i zachodnim warto to robić nawet 2 razy dziennie.

Bardzo ważne jest także usuwanie przekwitłych kwiatostanów. Jeśli będziesz tego pilnować, petunie będą kwitły nieprzerwanie aż do jesieni. Możesz też dodatkowo zasilać je nawozem do roślin kwitnących, mniej więcej raz na 10 dni.

