Jak sadzić mieczyki, żeby się nie przewracały? Te oryginalne, ozdobne rośliny potrafią naprawdę urosnąć, dlatego musisz wiedzieć, jak je zabezpieczyć, aby się nie łamały i zdobiły balkon lub ogród przez wiele miesięcy. Musisz też wiedzieć, kiedy sadzić mieczyki, bo termin co roku jest inny i zależy od pogody. Na co warto zwrócić uwagę?

Te pochodzące z południa Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki kwiaty nie lubią zimna. Trzeba poczekać, aż zrobi się na tyle ciepło, by ziemia w ogrodzie odpowiednio nagrzała się po zimie i lekko przeschła. Aby posadzić mieczyki, temperatura w ciągu dnia, a także wieczorami, nie powinna już spadać poniżej 10 st. C. Przełom kwietnia i maja to zwykle dobry czas na sadzenie mieczyków. Jeśli chcesz, możesz poczekać do Zimnych Ogrodników, aby mieć pewność, że nie zdarzą się już wiosenne przymrozki.

Jeśli jednak wiosna jest zimna i deszczowa, także lepiej poczekać do połowy maja. W zbyt mokrej glebie cebulki mogą zgnić, kwiatom grożą też choroby. Około 80-90 dni po tym, jak zasadzisz mieczyki, kwiaty zakwitną. I w zależności od odmiany – jeśli dobrze o nie zadbasz – będą kwitły od lipca do września.

fot. Kiedy sadzić mieczyki/Adobe Stock, Maya Kruchancova

Znasz już termin sadzenia mieczyków i wiesz, na co warto zwracać uwagę. Ale czy wiesz, że mieczyki sadzi się w odpowiedni sposób, aby pięknie kwitły przez wiele miesięcy? Mieczyki – zwane też gladiolami – to kwiaty dosyć wymagające, dlatego trzeba pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Jeśli chcesz uprawiać je w donicach lub bezpośrednio w gruncie, musisz wiedzieć, jak to zrobić.

Sadź tylko zdrowe bulwy



Bez względu na to, czy kupujesz świeże cebule kwiatowe, czy wykopujesz zeszłoroczne mieczyki z ziemi lub doniczek, musisz dokładnie się im przyjrzeć. Jeśli sadzonka objęta jest jakąś chorobą, kwiaty nie tylko nie zakwitną, ale możesz przenieść choroby na inne kwiaty (jeśli sadzisz mieczyki w gruncie lub w zbiorczej doniczce). Obejrzyj każdą bulwę uważnie i wybierz te, które są suche, nie mają plam ani uszkodzeń.

Wybierz idealne miejsce i podłoże

Mieczyki nie lubią ani silnego słońca, ani całkowitego cienia, musisz więc odpowiednio wybrać dla nich stanowisko. Niech będzie słoneczne i zaciszne, ale nie bezpośrednio nasłonecznione. Pamiętaj też, że mieczyki nie lubią rosnąć w tym samym miejscu co roku, dlatego musisz je często przesadzać. Nie lubią też gleby, w której poprzednio rosły truskawki lub warzywa.

Mieczyki najlepiej tolerują ziemię żyzną, świeżą, próchniczą, przepuszczalną i wilgotną o obojętnym odczynie pH. Glebę wokół kwiatów warto ściółkować, by nie traciła wilgoci. To też zapobiegnie rozwojowi chwastów. W okresie wegetacji warto stosować dodatkowe nawozy.

Bulwy sadź w odpowiedniej odległości

Mieczyki lubią przestrzeń. Źle się czują w dużym ścisku, dlatego musisz odpowiednio wsadzać je do gruntu. Jeśli chcesz uprawiać mieczyki w doniczce, pamiętaj, aby nie wkładać dwóch cebul do jednej, małej donicy. Najlepiej posadzić mieczyki w skrzynkach, w których jest sporo miejsca, zarówno po bokach, jak i na głębokość.

Wkładaj sadzonki do ziemi na głębokość około 10 cm w odległości co 10-15 centymetrów. Najlepiej w grupie, wtedy mieczyki wyglądają najpiękniej. Im głębiej wsadzisz cebule, tym mniejsze ryzyko, że mieczyki będą się przewracać.

Zawirusowane rośliny usuwaj z ogrodu

Niestety mieczyki są bardzo podatne na choroby, trzeba więc uważnie się im przyglądać. Objawem choroby mogą być białe plamy na płatkach, schnięcie i żółknięcie liści albo czerwonobrunatne plamy i smugi u nasady liści.

fot. Jak sadzić mieczyki, żeby się nie przewracały/Adobe Stock, fotoduetus

Największą popularnością cieszyły się do tej pory wysokie odmiany mieczyków (ok. 0,7-1,5 m) o dużych kwiatach. W kompozycjach rabatowych stanowią efektowne górne piętro. Pięknie wyglądają też w wazonie jako kwiaty cięte.

Niestety, te wysokie odmiany bywają trudniejsze w uprawie – pod ciężarem kwiatów rośliny mogą się pokładać, deformować, a nawet łamać. Dlatego pędy trzeba podwiązywać, wtedy mieczyki nie będą się przewracały. Możesz wykorzystać do tego specjalne bambusowe podpory, które wbijesz w ziemię i przywiążesz do nich roślinę.

Ostatnio coraz bardziej popularne stają się niskie lub miniaturowe odmiany mieczyków. Kwiaty o wysokości 30-60 cm świetnie się sprawdzają jako obwódki rabatek lub rośliny do donic. Również jako ozdoba balkonów i tarasów. Nie łamią się tak, jak wysokie odmiany i nie przewracają. Dzięki temu możesz cieszyć się pięknym wyglądem mieczyków.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 13.04.2021.

