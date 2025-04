Delikatne i eleganckie lilie pasują do ogrodu w każdym stylu. Niezależnie, czy będzie to wiejski ogród, czy bardziej nowoczesny i współczesny. Czasem uważane za nieco staroświeckie, dzięki tysiącom odmian hybrydowych o oryginalnych kolorach i niepowtarzalnych zapachach, w ostatnim czasie powróciły w wielkim stylu.

Lilie sprawdzą się w ogrodach o różnej wielkości. Można je sadzić w dużych grupach jedno- lub wielokolorowych, ale też w donicach na tarasie czy balkonie. Tym bardziej warto, że to kwiaty łatwe w uprawie, a każdemu miejscu dodają uroku i koloru. Kwitną od maja do czerwca w niemal wszystkich możliwych barwach. Kwiaty mogą mieć różne kształty: trąbkowe, kielichowate, miseczkowate i tzw. turbanowe. Wysokość rośliny – w zależności od gatunku i odmiany – to od 30 cm do ponad dwóch metrów.

fot. Lilia tygrysia o turbanowym kształcie kwiatów/Adobe Stock

Kiedy sadzić lilie

Cebulki lilii można sadzić wiosną (kwiecień–maj) lub jesienią (przełom września i października). Wtedy rośliny muszą zdążyć się ukorzenić przed nadejściem zimy

Wybór cebulek lilii

Zwróć uwagę, czy są zdrowe – nie mają uszkodzeń i plam, nie są miękkie, zgniłe czy spleśniałe. Przyjrzyj się też, czy nie zaatakowały ich szkodniki.

Stanowisko dla lilii

Lilie lubią słoneczne, ciepłe miejsca, osłonięte od wiatru. Trzeba je odpowiednio przygotować: odchwaścić, spulchnić i zasilić kompostem. Po 2–3 tygodniach można przystąpić do sadzenia.

fot. Lilia biała, nazywana Lilią św. Antoniego/Adobe Stock

Gleba

Powinna być żyzna, próchnicza i zasobna w składniki pokarmowe, o odczynie lekko kwaśnym (pH 5,5-6,5). Ale uwaga, lilia biała i lilie azjatyckie lepiej rosną w podłożu o odczynie obojętnym.

Jak sadzić lilie

Cebulki lilii umieszcza się na głębokości równej ich trzykrotnej wysokości (około 10-15 cm). Wierzchołek wzrostu musi być skierowany ku górze. Ważne jest też zachowanie odległości między sadzonkami – niskie odmiany około 25 cm, wysokie co 30-40 cm. Cebulki lekko wciskaj do ziemi i zasypuj. Obficie podlej.

Podlewanie lilii

Ziemia, w której rosną lilie, powinna być stale wilgotna, ale nie mokra – inaczej roślina zacznie chorować.

Nawożenie

Kiedy ukażą się pierwsze pączki, można rośliny zasilić nawozem organicznym. Jednorazowa dawka wystarczy na cały sezon.

Przycinanie lilii

Zaraz po kwitnieniu lilii, przekwitłe kwiatostany należy ściąć. Jesienią, kiedy liście rośliny uschną, przycina się ją po raz drugi, tuż nad ziemią. W ten sposób przygotowuje się kwiaty do zimowego spoczynku.

Zimowanie



Cebule lilii na zimę pozostawia się w ziemi. By na pewno nie przemarzły, grządkę przykryj torfem lub korą.

Kiedy sadzić lilie w doniczkach

Lilie mogą być też ozdobą balkonów i tarasów. Wybierz dla nich głębokie donice (około 40 cm). Na dnie ułóż warstwę keramzytu lub kamyków, pojemnik wypełnij żyzną i przepuszczalną ziemią, z domieszką gliny, co pozwoli utrzymać właściwą wilgotność podłoża. Jeśli cebulki lilii posadzisz w marcu, latem będziesz cieszyć się kwiatami.

Do uprawy pojemnikowej najlepsze są odmiany niskie: azjatyckie i orientalne. Do jednej doniczki o średnicy 20 cm włóż 3-4 cebulki. Sadź je na głębokości około 10–15 cm, wierzchołkiem wzrostu do góry.

