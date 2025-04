Kapusta to warzywo wymagające, ale odpowiedni termin sadzenia pozwala na uzyskanie zdrowych i obfitych plonów. Wczesne odmiany można sadzić już wiosną, natomiast kapusta późna potrzebuje dłuższego okresu wegetacji i powinna trafić do gruntu w późniejszych miesiącach. Jakie są najlepsze momenty na sadzenie poszczególnych odmian i na co zwrócić uwagę, aby cieszyć się zdrowymi, dorodnymi główkami?

Reklama

Kiedy sadzić kapustę? Wszystko zależy od odmiany

Moja znajoma ogrodniczka mówi mi, że tzw. kapustę wczesną najlepiej sadzić już w kwietniu, najlepiej w pierwszej połowie. Wtedy nie ma już ryzyka silnych przymrozków, a te lżejsze kapusta wytrzyma. Dotyczy to także kapusty ozdobnej.

Warto pamiętać o hartowaniu sadzonek przed przeniesieniem ich do gruntu – wystarczy stopniowo wystawiać je na zewnątrz przez kilka dni, aby przyzwyczaiły się do temperatury.

Uprawę można rozpocząć z rozsady już w lutym lub marcu, a następnie przesadzić sadzonki do gruntu wiosną. Z kolei tzw. kapustę późną sadzi się od czerwca do lipca, a jej zbiory przypadają na przełom września i października.

Najlepsze i najgorsze sąsiedztwo dla kapusty

Znajoma ogrodniczka Kasia zwraca uwagę także na dobór towarzystwa dla kapusty:

Kluczowe jest też odpowiednie sąsiedztwo na grządce, które trzeb zaplanować na etapie sadzenia. Kapustę najlepiej uprawiać obok aromatycznych gatunków - ziemniaków, kopru i cebuli. Zły wpływ na jej rozwój ma za to towarzystwo pomidorów, marchwi i rzodkiewki.

Dobre sąsiedztwo dla warzyw (nie tylko kapustnych) sprawia, że będą wzajemnie wspierać się podczas fazy wzrostu i wzajemnie odstraszać szkodniki ogrodowe, w tym pędraki.

fot. Kapustę wczesną sadzimy w pierwszej połowie kwietnia/Adobe Stock, Надежда Долгова

Jak sadzić kapustę? Porady od ogrodnika

Aby kapusta wyrosła duża i okazała, musisz zapewnić jej odpowiednie warunki glebowe oraz stanowiskowe.

Ważny jest także odpowiedni rozstaw sadzonek - odstępy między nimi powinny wynosić ok. 40-50 cm. Dobrze na rozwój kapusty wpłynie także płodozmian. Unikaj sadzenia kapusty w tym samym miejscu co w poprzednim roku, aby zmniejszyć ryzyko chorób. Jak mówi mi ogrodniczka Kasia:

Kapusta jest warzywem „żarłocznym”, dlatego przed jej posadzeniem do gruntu trzeba zasilić glebę kompostem lub granulowanym obornikiem. W trakcie wzrostu można dokarmiać ją, podlewając rośliny wywarami roślinnymi. Dobrze odżywione rośliny nie tylko lepiej rosną i zawiązują główki, ale są też lepiej przygotowane do warunków środowiskowych oraz mniej podatne na infekcje grzybowe oraz bakteryjne.

Pamiętaj także o odpowiednim podlewaniu i nawożeniu. Kapusta jest dość podatna na przelewanie. Jak mówi mi ogrodniczka, zbyt mała wilgotność gleby sprawi, że nie zawiąże ona główek, a jeśli ją przelejesz - jej korzenie zgniją.

Reklama

Czytaj także:

Fusy z kawy wymieszaj z tymi nasionkami i wykorzystaj przed siewem

Wylewam wokół hortensji i mam pięknie kwitnące krzaczki przez cały sezon

Zobacz, jakie jest najlepsze miejsce i towarzystwo dla lawendy w ogrodzie