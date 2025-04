Dalie to rośliny wieloletnie, ale przed zimą dobrze jest je wykopać z ziemi lub wyjąć z donicy i przezimować w suchym i ciemnym miejscu (np. w piwnicy). Na wiosnę możesz je z powrotem wysadzić do ogrodu i cieszyć się piękną dekoracją ogrodu.

Po tym, jak dalie zimowały w domu, możesz ponownie wysadzić je do donic czy gruntu. Pomimo że nie tolerują niskich temperatur, są roślinami wieloletnimi, więc jedna cebula może zdobić twój ogród czy balkon przez bardzo długi czas.

Wystarczy, że wiosną ponownie włożysz ją do świeżej, pełnej składników odżywczych ziemi i pozostawisz na kilkanaście dni, aby roślina ponownie się przyjęła.

Czy dalie moczyć w wodzie przed sadzeniem?

Dalie nie lubią zastoju wody, dlatego podlewaj je bardzo ostrożnie i umiarkowanie. Ziemia powinna być jedynie wilgotna. Zanim jednak włożysz cebule do ziemi, możesz je krótko namoczyć w chłodnej wodzie. Dzięki temu roślina szybko pobierze wilgoć i wypuści pędy już po ok. 8-10 dniach.

Po wsadzeniu takich namoczonych dalii do ziemi nie podlewaj ich przez jeden dzień. Możesz jedynie spryskać wierzch ziemi wodą i pozostawić roślinę w spokoju.

fot. Kiedy sadzić dalie/Adobe Stock, nhimage24

Czy dalie trzeba wykopywać na zimę?

Dalie to rośliny egzotyczne, które nie tolerują niskich temperatur. Gdyby na zimę zostały w donicy czy gruncie, przemarzłyby i nie wypuściły nowych pędów w kolejnym sezonie. Dlatego też przed wystąpieniem pierwszych jesiennych przymrozków przytnij dalie i wyciągnij cebule.

Następnie oczyść je delikatną szczoteczką z resztek ziemi i owiń czystą ściereczką albo ręcznikiem papierowym. Tak przygotowane dalie umieść w chłodnym i suchym pomieszczeniu (świetnie sprawdzi się np. piwnica). Aby zapewnić im jeszcze większy spokój, możesz włożyć je do pudełka (np. po butach).

Dalie możesz bezpiecznie wysadzić po ustąpieniu wszystkich wiosennych przymrozków. Idealnym momentem będzie przełom kwietnia i maja, a także cały maj. Dalie wypuszczają pierwsze pędy ok. 10-14 dni po wsadzeniu ich do ziemi. W tym czasie musisz dbać o to, aby miały odpowiednio wilgotną ziemię (nie podlewaj dalii obficie).

Kiedy sadzić dalie do doniczek?

Dalie do doniczek możesz posadzić już na przełomie marca i kwietnia, ale tylko wtedy, jeśli masz możliwość przez kilka tygodni trzymać taką skrzynię w domu. Możesz ustawić ją pod oknem lub drzwiami balkonowymi, aby stopniowo przystosowywać dalie to temperatury na zewnątrz, ale nie wystawiaj jeszcze donicy do ogrodu.

Dopiero, kiedy miną wszystkie przymrozki, wystaw pojemnik na zewnątrz - od razu do docelowego miejsca w ogrodzie, na balkonie czy tarasie.

Kiedy sadzić dalie do gruntu?

Jeśli chcesz sadzić dalie bezpośrednio do gruntu, musisz poczekać aż do końcówki kwietnia. To wtedy ziemia jest już odpowiednio nagrzana. Możesz też dzień wcześniej lekko ją przekopać, aby głębsze warstwy "złapały" trochę wiosennej temperatury.

fot. Kiedy sadzić dalie do doniczki i do gruntu/Adobe Stock, Maksims

Dalie lubią słoneczne, dobrze nagrzane miejsca, które jednocześnie są osłonięte od silnych podmuchów wiatru. Warto też dać im przestrzeń - dalie lubią się rozrastać, dlatego stanowiska przy ścianach czy ogrodzeniach nie będą dla nich dobre. Jeśli wybierzesz dla nich stanowisko półcieniste, spodziewaj się mniej obfitego kwitnienia.

Dodatkowo musisz zwrócić też uwagę na dalie sadzone w donicach i skrzyniach. Wybieraj do tego odmiany karłowate, aby mogły rozwinąć system korzeniowy. One także preferują ciepłe stanowiska.

Czy dalie mogą rosnąć w słońcu?

Dalie jako rośliny egzotyczne rosną najlepiej w słońcu, ale nie lubią bardzo gorących, upalnych miejsc. Bezpośrednie, silne nasłonecznienie może doprowadzić do przypalenia delikatnych liści bądź kwiatów, a także do wysuszenia pędów.

Co posadzić obok dalii?

Dalie lubią być roślinami dominującymi. Ze względu na ich rozmiar i zamiłowanie do rozrastania się najlepiej będą czuły się w towarzystwie bylin lub niskich kwiatów. Świetnie sprawdzą się między innymi floksy, lwie paszcze, barwinek oraz wszelkie ozdobne trawy.

Piękną kompozycję dalie stworzą także z werbeną, cynią oraz pysznogłówkami. Na skalniakach i rabatach może towarzyszyć im np. bukszpan lub goździki.

fot. Kiedy sadzić dalie/Adobe Stock, izalean

Jeśli chcesz, aby twoje dalie zakwitły niemal od razu po wysadzeniu do gruntu czy wystawieniu do ogrodu, posadź je w drugiej połowie marca do doniczki i trzymaj w domu. W tym czasie wypuszczą pierwsze pędy, a po posadzeniu w docelowym miejscu, wystarczy mniej, niż 2 tygodnie, aby wypuściły pierwsze dekoracyjne kwiaty.

Dodatkowo w okresie kwitnienia warto stosować płynne nawozy oraz odżywki do roślin kwitnących lub egzotycznych.

