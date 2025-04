Czosnek ozimy, inaczej zimowy, należy wysadzić do gruntu w pierwszej połowie jesieni. Dzięki temu zdąży się na spokojnie ukorzenić przed wystąpieniem pierwszych silnych przymrozków i niskich temperatur w ciągu dnia. Zapewnij mu dobre podłoże oraz przypilnuj terminu sadzenia, aby móc w kolejnym sezonie cieszyć się dużymi główkami czosnku.

Reklama

Spis treści:

Najlepszy moment na wysadzenie czosnku ozimego to przełom października i listopada. Nie przeciągaj tego momentu, aby nie narażać świeżych ząbków na przemarznięcie. Bez względu na odmianę czosnku ten termin będzie optymalny, aby ząbki prawidłowo się ukorzeniły.

Gleba wciąż musi być w miarę ciepła i niezbyt wilgotna - najlepsze podłoże dla jesiennego czosnku to gleba próchnicza, żyzna. W kwaśnej i nieprzepuszczalnej nie zawiąże dużych główek. Sadzenie czosnku jesienią to popularna praktyka ogrodników, podobnie jak wielu warzyw i kwiatów cebulowych.

fot. Najlepszy termin sadzenia czosnku zimowego/Adobe Stock, alicja neumiler

Czosnek sadzony jesienią wykopuje się dopiero w pierwszej połowie wiosny lub później, dlatego trzeba zapewnić mu odpowiednie warunki glebowe. Dobrze jest po wysadzeniu ząbków do ziemi przykryć grządki kompostem lub obornikiem. Nie tylko odżywi to glebę, ale także zabezpieczy czosnek przed niskimi temperaturami.

Ząbki w łupinach wsadzaj do ziemi pionowo na głębokość ok. 6 cm i odległości ok. 10 cm od siebie. Czosnek należy dokładnie przykryć sporą warstwą ziemi, aby nie przemarzł. Sadź ząbki zawsze piętką do dołu. Ząbki czosnku zimowego mają więcej czasu na rozwijanie się, dlatego też czosnek zimowy tworzy większe główki i dojrzewa wcześniej, niż czosnek wiosenny.

Pielęgnacja czosnku zimowego to nie tylko odpowiednie przygotowanie gruntu i wybór najlepszego terminu sadzenia, ale także właściwe działania bezpośrednio przed sadzeniem. Aby zawiązały się duże główki i żeby ząbki dobrze zniosły zimowanie w gruncie, warto wymoczyć je w roztworze preparatów grzybobójczych.

Wystarczy ok. pół godziny moczenia, po tym czasie ząbki od razu wysadź do gruntu i przysyp ziemią. Przed posadzeniem dodatkowo ziemię warto przekopać i wymieszać z kompostem.

fot. Jesienne sadzenie czosnku/Adobe Stock, Наталья Устинова

Tuż po posadzeniu czosnku możesz jedynie lekko zrosić glebę z wierzchu, np. przy pomocy butelki z atomizerem. Jesień to czas obfity w opady, dlatego nie ma potrzeby dodatkowego podlewania grządek. Co więcej, lepiej jeśli gleba nie będzie zbyt mokra w okresie ukorzeniania ząbków.

Regularne podlewanie rozpocznij dopiero na wiosnę, kiedy temperatura na zewnątrz rośnie i nie ma już ryzyka przymrozków. Dzięki temu zawiążą się duże główki, a ty będziesz cieszyć się obfitymi plonami.

Reklama

Czytaj także:

Kiedy zbierać czosnek?

Jak przechowywać czosnek?

Syrop z czosnku