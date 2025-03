Cebula zimowa, zwana także cebulą ozimą, to warzywo, które świetnie sprawdza się w polskim klimacie. Można, a nawet powinno się ją sadzić przed zimą, aby zaplanować zbiory na wiosnę. Aby jednak uprawa cebuli zimowej była udana, warto wiedzieć, kiedy i jak ją sadzić. Sprawdź te wskazówki.

Cebulę zimową należy sadzić na początku lub w połowie jesieni, zazwyczaj między połową września a końcem października. Zależy to przede wszystkim od warunków klimatycznych w danym regionie i prognozą pogody na nadchodzący sezon jesienny.

Ważne jest, aby cebulki miały czas na zakorzenienie się przed nadejściem zimy, ale jednocześnie nie zaczęły intensywnie rosnąć "przed czasem". Temperatura gleby musi zacząć już spadać, ale nie może być jeszcze silnych przymrozków.

Cebula zimowa najlepiej rośnie na stanowisku słonecznym i przewiewnym, w glebie lekkiej i przepuszczalnej. Cięższą, bardziej gliniastą glebę warto wzbogacić np. kompostem lub piaskiem, aby poprawić jej przepuszczalność. Ważne też jest to, aby gleba była dobrze zdrenowana, ponieważ cebula nie lubi zastojów wody - mogą one prowadzić do gnicia cebulek i rozwoju chorób grzybowych.

fot. Cebulę zimową sadzimy jesienią, a plony zbieramy wiosną/Adobe Stock, hcast

Na kilka tygodni przed sadzeniem warto lekko przekopać glebę mniej więcej na głębokość około 20-30 cm i wzbogacić ją o naturalne nawozy (obornik, kompost, etc.). Zrezygnuj jednak z nawozów mineralnych bogatych w azot, ponieważ mogą one pobudzać wzrost zielonej części rośliny, a tego przed zimą ani w jej trakcie nie chcesz.

Cebulę zimową posadź w rzędach oddalonych od siebie o około 25-30 cm i na głębokości 3-4 cm. Zawsze pilnuj, aby cebulki były umieszczone korzeniami do dołu, a wierzchołki znajdowały się pod cienką warstwą ziemi. Zbyt głębokie sadzenie może opóźnić wschody, a zbyt płytkie sprawić, że cebulki będą narażone na przemarzanie.

Jeśli jesień zapowiada się na raczej suchą, warto umiarkowanie podlewać glebę, aby cebule mogły się prawidłowo ukorzenić. Nie przelewaj ich jednak, bo w ten sposób możesz doprowadzić do ich gnicia. Zimą cebula nie wymaga szczególnej opieki, ale w rejonach o surowych zimach można zastosować dodatkowe zabezpieczenie w postaci ściółki, np. ze słomy czy agrowłókniny.

Wiosną, po ustąpieniu mrozów, warto usunąć przygotowaną ściółkę, aby cebula mogła swobodnie wzrastać i korzystać z wiosennych promieni słońca.

Termin zbioru cebuli zimowej zależy od warunków pogodowych w danym sezonie. Jeśli zima szybko ustępuje, możesz zbierać plony już na początku maja, czasem nawet pod koniec kwietnia. W standardowych warunkach termin zbiorów przypada na przełom maja i czerwca. To nadal znacznie wcześniej niż zbiory cebuli tradycyjnej, które planuje się na przełom lipca i sierpnia.

Rośliny są gotowe do zbioru, gdy ich liście zaczynają się załamywać i żółknąć. Warto jednak pamiętać, że cebula zimowa ma nieco krótszy okres przechowywania, więc najlepiej spożywać ją na bieżąco.

