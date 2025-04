Bratki to jedne z najpopularniejszych roślin balkonowych, które wiosną i latem zdobią nasze ogrody, balkony i tarasy. Można uprawiać je w gruncie i donicach. Lubimy je przede wszystkim za odporność na przymrozki, ale okazuje się, że nie wszystkie bratki tak samo znoszą zimno.

Reklama

Miałaś kiedyś tak, że jedne doskonale poradziły sobie z przymrozkami, a inne zmarzły już po jednej chłodniejszej nocy? No właśnie. Wszystko zależy bowiem od konkretnego gatunku.

Kiedy wysadzić bratki na balkon?

Bratki możesz sadzić do doniczek już na przełomie marca i kwietnia. W cieplejszych regionach lub jeśli masz zabudowany balkon, możesz spróbować już w pierwszej połowie marca. Z sadzeniem do gruntu najlepiej poczekać aż do końca kwietnia lub (w chłodniejszych częściach Polski) nawet do połowy maja.

W takich sytuacjach dobrze jest przykryć je agrowłókniną lub innym materiałem, który ochroni je przed mrozem. Możesz także trzymać bratki w domu, kiedy temperatury mocniej spadają, ale pilnuj, aby nie było im za ciepło.

Odpowiednio posadzone i pielęgnowane bratki mogą kwitnąć obficie przez całe lato, a te drobniejsze odmiany - czasem nawet do jesieni!

fot. Kiedy wysadzać bratki na balkon/Adobe Stock, Svitlana

Odmiany bratków, które lubią mróz

Bratki same w sobie są raczej odporne na niskie temperatury, dlatego tak często wybieramy je jako rośliny balkonowe już wczesną wiosną. Niestety, istnieją odmiany, które gorzej znoszą przymrozki od swoich kuzynów.

Sadzenie bratków w marcu lepiej zarezerwuj dla odmian, które doskonale sobie radzą nawet w minusowych temperaturach.

W sklepach i marketach szukaj bratków oznaczonych jako "odporne na zimno" lub "zimotrwałe", które charakteryzują się większą wytrzymałością na chłód. Te odmiany będą lepiej znosiły nagłe zmiany temperatury i przymrozki. To przede wszystkim:

Hiemalis,

Królowa niebios,

Śnieżka,

Cytrynek,

Viola wittrockiana,

Winter,

Matrix,

Crown,

Universal,

Endurio.

Pamiętaj też, że mimo ich odporności na mróz, bratki wciąż mogą być wrażliwe na bardzo silne przymrozki (poniżej -5 stopni).

Reklama

Czytaj także:

Najlepsza odżywka do bratków

Jakie towarzystwo wybrać do bratków?

Co zrobić z bratkami po przekwitnięciu?