Przycinanie wiśni, podobnie jak innych drzewek i krzewów owocowych, dobrze jest przeprowadzać przynajmniej raz w roku, na wiosnę. Jeśli chcesz odpowiednio przygotować roślinę na okres zimowo-jesienny, możesz powtórzyć cięcie także latem, ale nie zawsze jest to konieczne.

Najważniejsze jest wiosenne cięcie drzew i krzewów owocowych. Pozwala na oczyszczenie rośliny z niepotrzebnych pędów oraz przygotowanie jej na okres wegetacji. Podczas wiosennego cięcia możesz trochę bardziej "poszaleć" i przyciąć drzewko dość mocno, skracając pędy tuż ponad pąkami czy pierwszymi listkami.

Młode drzewka wiśniowe przycina się tylko wiosną, po ustąpieniu przymrozków. Wiśnia, która ma już minimum 4-5 lat, najczęściej wymaga także letniego przycinania. Wtedy dobrze jest przerzedzić koronę, usuwając suche, stare i niepotrzebne pędy, a także mocno skracając pozostałe. Starsze drzewka często przycina się tylko latem, po zbiorach - najczęściej jest to przełom lipca i sierpnia.

fot. Kiedy ciąć wiśnie/Adobe Stock, boguslavus

Cięcie wiosenne ma na celu uformowanie korony i przycięciu wszystkich grubych pędów, które mogą zaburzyć rozwój przewodnika. Resztę pędów przytnij kilka centymetrów ponad drugim pąkiem, licząc od nasady.

Następnie musisz dobrze wyczyścić pień z gałązek i listków, które wyrastają na długości ok. 40-50 cm ponad ziemią. Dzięki temu wszystkie składniki odżywcze z gleby, nawozów oraz wody, będą transportowane do pędów owoconośnych, co zdecydowanie zwiększy obfitość plonów.

Cięcie odmładzające, czyli letnie, przeprowadź po zebraniu wszystkich owoców. Usuń wtedy wszystkie boczne gałęzie oraz te, które rosną do środka korony. Na bieżąco usuwaj też grube gałęzie (ok. 2-3-letnie) - dzięki temu zrobisz miejsce dla nowych pędów, które będą obficie owocowały.

Aby wiśnia wydała dużo owoców w sezonie, musisz zapewnić jej nie tylko odpowiednie nawożenie, ale także warunki. Podłoże powinno być obojętne lub lekko kwaśne, przepuszczalne oraz umiarkowanie wilgotne. Wiśnia nie lubi nadmiaru wody, dlatego podlewaj ją tylko wtedy, kiedy tego potrzebuje. W okresach deszczowych możesz całkowicie z tego zrezygnować.

Po kwitnieniu możesz wykonać oprysk przeciwko chorobom, aby zapobiec atakom szkodników oraz grzybów czy pleśni.

fot. Kiedy przycinać wiśnie/Adobe Stock, boguslavus

