Jesień i wiosna to szczególnie intensywny okres dla ogrodników, którzy muszą zadbać o przygotowanie swoich roślin do nadchodzących zmian pogodowych. W tym czasie szczególną uwagę warto poświęcić winorośli – roślinie wymagającej regularnego i odpowiedniego cięcia, które wpływa na jej zdrowie, wzrost i owocowanie.

Winorośl, choć odporna na wiele trudnych warunków, wymaga regularnej pielęgnacji, w tym odpowiedniego cięcia w kluczowych okresach. Jak zatem dbać o tę roślinę, aby odwdzięczyła się obfitym plonem? Oto kilka przydatnych porad i wskazówek.

Cięcie winorośli to jedno z najważniejszych zadań, które mają wpływ na zdrowie rośliny i jej owocowanie. Warto wiedzieć, kiedy i jak przycinać winorośl, by cieszyć się dorodnymi gronami oraz jak zadbać o roślinę w trakcie sezonu wegetacyjnego.

Cięcie nowoposadzonego winogronu

Cięcie nowo posadzonych krzewów jest istotne dla prawidłowego rozwoju rośliny w przyszłości. Najlepszym czasem na cięcie młodych winorośli jest moment tuż po posadzeniu, zazwyczaj wczesną jesienią, czyli we wrześniu.

Skróć wówczas wierzchołki pędów na wysokość około 1,5 m, co pobudzi roślinę do tworzenia mocnych i zdrowych pędów. Jeśli zależy ci na silnym ukorzenieniu i zdrowym rozwoju, warto przez pierwsze 2-3 lata stosować bardziej intensywne cięcia, ograniczając liczbę owoców. Dzięki temu krzew winorośli będzie miał lepszą strukturę i w przyszłości wyda obfite plony.

Cięcie starszych krzewów winorośli

Starsze winorośle wymagają bardziej ukierunkowanego przycinania. Winorośl wymaga szczególnej pielęgnacji przed nadejściem zimy. Jesienią, po opadnięciu liści, czyli zazwyczaj w listopadzie, przytnij wszystkie niezdrewniałe elementy pędów. W ten sposób przygotujesz roślinę do zimowego odpoczynku i zabezpieczysz ją przed mrozem. Pamiętaj o odpowiednim okryciu rośliny agrowłókniną, zwłaszcza jeśli uprawiasz odmiany mniej odporne na chłody.

Takie zabezpieczenie chroni winorośl przed nagłymi zmianami temperatury i mroźnymi wiatrami, które mogą uszkodzić delikatniejsze pędy.

Cięcie przedwiosenne winogronu

Drugim kluczowym terminem cięcia jest przełom lutego i marca. W tym okresie wegetacja jeszcze się nie rozpoczęła, a cięcia goją się szybciej i skuteczniej. Skracaj cieńsze pędy nad 1 oczkiem, a grubsze nad 2-3 oczkami – to optymalny sposób na równomierne rozłożenie owoców i stymulowanie rośliny do wzrostu.

Unikaj zwlekania z cięciem do drugiej połowy marca, gdyż soki zaczynają intensywnie krążyć w roślinie. Zbyt późne cięcie sprawia, że rany goją się wolniej, a zwiększa się ryzyko infekcji chorobami grzybowymi.

Pamiętaj, aby kontrolować stan rośliny i odpowiednio reagować na potrzeby winorośli, które mogą się różnić w zależności od warunków pogodowych.

fot. Kiedy przycinać winogron jesienią/Adobe Stock, AlexR

Cięcie winorośli wymaga nie tylko dobrego wyczucia, ale także techniki. Kluczowe jest, aby cięcie wykonywać pod lekkim skosem, około 2 cm nad węzłem – jest to miejsce, z którego wypuszczane są nowe pędy. Takie cięcie umożliwia sprawne gojenie się rany, a sok wypływający z uszkodzonego pędu nie powinien bezpośrednio zalewać pąka, co mogłoby osłabić jego rozwój.

Przed każdym przycinaniem nie zapomnij o zdezynfekowaniu sekatora. To ważny krok, który pozwala uniknąć przenoszenia chorób pomiędzy roślinami. Użycie nieczystych narzędzi może prowadzić do infekcji grzybiczych lub bakteryjnych, które mogą osłabić winorośl i wpłynąć na jakość owoców.

Po przycięciu winorośli, szczególnie w przypadku większych ran, warto zabezpieczyć miejsca cięcia za pomocą specjalnej maści ogrodniczej. To pomoże w szybszym gojeniu się ran oraz zmniejszy ryzyko infekcji. Zabezpieczone rany nie tylko szybciej się regenerują, ale także są mniej narażone na działanie niskich temperatur czy wilgoci, co jest istotne szczególnie podczas jesienno-zimowego okresu.

Podczas całego okresu wegetacji (wiosna-lato) winogron wymaga odpowiedniej pielęgnacji. Ważnym zabiegiem jest usuwanie nadmiaru liści, które mogą zasłaniać owoce i blokować dostęp światła. Winogrona potrzebują odpowiedniego nasłonecznienia, aby mogły prawidłowo dojrzewać. Jeśli nie będziesz usuwać nadmiaru liści, część owoców może być niedojrzała lub kwaśna, co wpłynie na jakość plonu.

Tego typu przycinanie nazywane jest cięciem pielęgnacyjnym i ma na celu poprawę jakości owoców oraz zapewnienie im odpowiednich warunków do wzrostu.

Aby winorośl rosła w odpowiedni sposób, warto również regularnie podwiązywać nowe pędy do podpór. Pozwoli to na lepszą kontrolę nad rozwojem rośliny i ułatwi dostęp światła do owoców. Odpowiednie prowadzenie winorośli zapobiega nadmiernemu rozrastaniu się krzewu i zwiększa jakość plonów.

Prawidłowe przycinanie winorośli to kluczowy element jej pielęgnacji. Zarówno jesienne, jak i wiosenne cięcia są niezbędne, aby roślina mogła rozwijać się zdrowo i przynosić obfite plony. Odpowiednia technika, narzędzia i termin przycinania mają bezpośredni wpływ na kondycję rośliny oraz jakość owoców.

Przede wszystkim nie bój się drastycznych cięć. Tylko zdecydowane, radykalne cięcia pobudzają roślinę do intensywnego wzrostu nowych, zdrowych pędów. Winorośl to roślina wyjątkowo wytrzymała, a odpowiednie przycinanie jest jednym z kluczowych zabiegów pielęgnacyjnych, które zapewniają zdrowie i obfite plony. Pamiętaj jednak, że cięcie musi być przeprowadzone we właściwym czasie – cięcie w okresie wegetacyjnym lub podczas mrozów może poważnie zaszkodzić roślinie.

Regularne cięcie nie tylko stymuluje wzrost nowych pędów, ale także pozwala roślinie lepiej rozłożyć energię, co przekłada się na większe i bardziej dorodne owoce. Zbyt słabe cięcie spowoduje, że roślina będzie inwestować energię w rozwój pędów i liści, a owoce staną się drobne i mało obfite. Dlatego nie bój się cięć – odpowiednie przycinanie to inwestycja w przyszłe, obfite zbiory.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 08.09.2022.

