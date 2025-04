Wśród krzewów ozdobnych pochodząca z Japonii wierzba całolistna Hakuro nishiki to prawdziwa perełka. Smukły pień, kulista korona i dekoracyjne, biało-różowe liście sprawiają, że jest piękną ozdobą ogrodu. Najlepiej na taki kolor wybarwiają się młode liście wierzby, starsze są bardziej zielone. Roślina najlepiej prezentuje się jako tzw. soliter, czyli pojedynczo na otwartym terenie, np. trawniku lub jako centralny element rabaty.

Wierzba Hakuro jest szczepiona na podkładce po to, żeby mieć konkretną pienną formę idealną nawet do małego ogrodu. Ta odmiana wierzby, mimo że botanicznie jest krzewem, przypomina niewielkie kuliste drzewko na pniu. Nie można go długo pozostawić bez kontroli. Roślina zachowa swój kształt tylko, jeśli zadbasz o prawidłowe przycinanie. Cięcie główne wykonuj zawsze na wiosnę, tuż po kwitnieniu, jeszcze w okresie bezlistnym. Kwitnienie to nic innego jak tzw. bazie, które pojawiają się jeszcze przed rozwojem liści. Gdy przekwitną, chwyć za ostry sekator. Optymalny termin to początek kwietnia. Wszystko zależy jednak od pogody i tego, kiedy wierzba rozpocznie cykl wegetacyjny po zimie.

Cięcie główne jest szczególnie ważne w pierwszym roku po posadzeniu, a także w kilku kolejnych, kiedy roślina rośnie najbardziej intensywnie, a jej pędy przyrastają szybko i mają dużą zdolność regeneracji po przycinaniu. Skracaj wtedy pędy mocno, na długość 5-10 cm. Zwróć tylko uwagę, żeby miejsce cięcia na każdym znajdowało się tuż nad oczkiem. Rozpoznasz je łatwo, bo to miejsce, z którego wyrasta nowy liść.

W trakcie całego sezonu wegetacyjnego kosmetyczne przycinanie wykonuj co ok. 5-6 tygodni. Skracaj wówczas pędy, które gołym okiem nadmiernie wystają poza formę kuli i zniekształcają jej wygląd. Ostatnie cięcie wierzby japońskiej wykonuj najpóźniej w sierpniu lub we wrześniu. Jeśli zapomnisz, poczekaj z zabiegiem do wiosny. Nie przycinaj jej jesienią, bo jej delikatne pędy nie zdążą się zregenerować przed zimą i będą podatne na uszkodzenia mrozowe. Inne krzewy ozdobne można przycinać jesienią, ale wierzba japońska do nich nie należy i możesz jej zaszkodzić.

Pędy tej rośliny stale rosną, szczególnie jeśli jej uprawa przebiega prawidłowo, czyli np. zasiliłaś ją kompostem, który jest dla niej świetnym naturalnym nawozem. Jeżeli jeszcze do tego pamiętasz o regularnym podlewaniu, a drzewko rośnie na właściwym słonecznym stanowisku i w żyznej, próchniczej glebie, to nawet nie musisz już specjalnie dbać o wierzbę japońską. Raz na jakiś czas sprawdź tylko, jak wyglądają gałązki, czy nie ma żadnych uszkodzeń, np. po silnym wietrze lub mocnym deszczu. Takie pędy od razu usuń.

Wszystkie zasady cięcia wierzby japońskiej Hakuro nishiki dotyczą również tej uprawianej w donicy na balkonie oraz w formie klasycznego krzewu w ogrodzie. Ta druga opcja jest mniej popularna niż wierzba szczepiona na pniu, ale również jest wybierana jako roślina ozdobna i często sadzona np. po kilka sztuk jako roślina zimnozielona na żywopłot.

Jeśli uprawiasz wierzbę w taki sposób, musisz ją pielęgnować i przycinać w identycznych terminach jak formę pienną. W tym przypadku nie prowadzisz jej jednak w kształcie kuli, ale luźno opadających pędów. Skracaj je na taką długość, jaka odpowiada twojej wizji ogrodniczej. Odpowiednie cięcie i przerzedzenie gałązek powoduje, że poszczególne są lepiej doświetlone. Dociera również do nich więcej powietrza i łatwiej obsychają po deszczu.

