Jak i kiedy przycinać tuje? Czy można to robić zimą lub wiosną? Tuja to dość odporna roślina, jednak istnieją określone ramy czasowe, w których można wykonać cięcie - kosmetyczne, skracające czy formujące. Zobacz, jak zrobić to dobrze i jakich narzędzi użyć.

Przycinanie tui warto przeprowadzać dwa lub trzy razy w roku: na wiosnę oraz latem. Pierwsze, pozimowe cięcie należy wykonać na przełomie marca i kwietnia. W przypadku wyjątkowo ciepłego marca i w sytuacji, kiedy nie występują już przymrozki, możesz to zrobić już w połowie miesiąca.

Drugie, kosmetyczne lub formujące cięcie warto wykonać pod w połowie lub pod koniec czerwca, a ostatnie - pod koniec sierpnia. Nie przeciągaj tego momentu, aby dobrze przygotować tuje przed pierwszymi przymrozkami.

Czy można ciąć tuje zimą?

Nie zaleca się przycinania tui zimą ani nawet jesienią. Jeśli świeżo przycięta roślina będzie wystawiona na działanie chłodu, może to doprowadzić do nadmiernego przesuszenia, a nawet obumarcia rośliny. Dlatego bardzo ważne jest, aby tuje przycinać na tyle wcześnie, aby zdążyły się zregenerować przed wystąpieniem pierwszych przymrozków.

Nawet jeśli twoja tuja pod koniec zimy wygląda jak nieszczęście, poczekaj z przycinaniem do końca marca lub początku kwietnia.

Stare tuje przycinaj raz w roku, skracając drzewko dość mocno - o ok. 1,5 metra. Najlepiej robić to na przełomie marca i kwietnia. Wtedy tuje jeszcze są uśpione, a jednocześnie nie ma ryzyka przesuszenia przyciętych pędów przez wiosenne przymrozki.

Cięcie, które ma na celu zagęszczenie rośliny, przeprowadza się pod koniec lata. Wówczas roślina pozostaje przez jesień i zimę uśpiona, a na wiosnę pięknie odbija i rozkrzewia się. Ważne jest także, aby nie przycinać drzewka zbyt mocno. Wystarczy ok. 2-3 cm, aby pędy były tylko kosmetycznie odświeżone. Usuń też te przesuszone, aby nie pobierały wartości odżywczych.

Jak uratować tuje po zimie?

Jeśli tuja po zimie wygląda bardzo źle, ma wiele przesuszonych i pożółkłych pędów, możesz ją jeszcze odratować. Po ustąpieniu pierwszych przymrozków usuń wszystkie uschnięte gałęzie i przytnij je tak, aby zostały tylko zdrowe pędy. Następnie wykonaj oprysk przeciw szkodnikom i brązowieniu igieł.

Pamiętaj też, że niektóre odmiany tui naturalnie żółkną na zimę i z powrotem zielenieją wiosną. W takim wypadku nie masz się o co martwić. Poczekaj, aż zacznie zmieniać kolor i dopiero wykonaj cięcie.

Czy mocno przycięta tuja odrośnie?

Bardzo mocno przycięta tuja wprawdzie odrośnie, ale proces ten będzie dość długi i roślina może nie być tak gęsta, jak przed cięciem. Najważniejsze jest, aby podczas jednorazowego cięcia nie usuwać więcej, niż 1/3 długości i szerokości pędów.

Czy można przycinać tuje od dołu?

Przycinanie tui od dołu ma sens, jeśli od spodu widać dużo chwastów albo konieczne jest uporządkowanie ściółki. Pamiętaj jednak, że dolne pędy, które zostaną obcięte, mogą już nigdy nie odrosnąć. Dla tui nie stanowi to problemu, ale może mieć wpływ na jej ogólny wygląd oraz kształt.

Tuje najlepiej jest przycinać ręcznym sekatorem lub dużymi nożycami. W przypadku dużych drzewek można użyć specjalnych nożyc akumulatorowych, ale do tego potrzebne jest doświadczenie i sporo siły. Pamiętaj też, że aby tui nie stała się krzywda, narzędzia muszą być bardzo ostre. Pędy muszą być obcięte, a nie wyszarpane.

Żywopłoty z tui o wiele szybciej przycina się nożycami akumulatorowymi. Najlepsza jest metoda "na sznurek", która umożliwia równe cięcie na całej linii.

