Kiedy przyciąć porzeczki oraz agrest, jak najlepiej to robić? Przycinanie jesienią, latem i na wiosnę

W ciągu roku są 3 terminy bezpiecznego cięcia krzewów agrestu i porzeczek. Pierwszy to moment tuż po zakończeniu owocowania, czyli sierpień. Drugi to jesień - najlepiej na przełomie października i listopada. A trzeci to przedwiośnie - najlepiej marzec. Cięcie porzeczek i agrestu to ważny element pielęgnacji, bo bez niego nie będziesz cieszyć się pokaźnymi zbiorami.