Jak i kiedy przycinać pomidory: dlaczego warto obcinać liście i kiedy jest odpowiedni moment, żeby obciąć czubki krzaka?

Jak i kiedy przycinać pomidory, aby bujnie kwitły i owocowały? Bardzo ważne jest regularne obrywanie liści, szczególnie od spodu. Dzięki temu krzew będzie się dobrze rozrastał. Dodatkowo pamiętaj to tzw. ogłowieniu pomidorów. Polega to na obcięciu ich czubka, aby nie piął się do góry, a zaczął krzewić się na boki.