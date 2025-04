Przycinanie orzecha warto przeprowadzać dwa razy w roku - bardzo wczesną wiosną, a także latem. Dzięki temu zapewniasz drzewu zdrowy, mocny wzrost oraz obfite owocowanie. Bardzo ważne jest odpowiednie zabezpieczenie rośliny po cięciu przy pomocy specjalnych środków oraz wybranie właściwej pory.

Regularne przycinanie orzecha poprawia jego kondycję i wygląd korony, a także wspiera zdrowy wzrost oraz owocowanie. Najlepiej przycinać go dwa razy w roku - wiosną oraz latem. Cięcie podstawowe wykonuje się po przymrozkach, kiedy temperatura na zewnątrz robi się bardziej stabilna, ale drzewo jeszcze pozostaje w fazie spoczynku. Możesz przesunąć ten moment na początek marca, jeśli zima w danym roku jest łagodna.

Cięcie odmładzające i odświeżające dobrze jest zrobić latem. Nie ma jednego konkretnego terminu, może to być zarówno czerwiec, jak i lipiec. Orzech włoski możesz też przycinać w sierpniu. Najważniejsze jest, aby zrobić to w ciepły, bezdeszczowy dzień. Po pierwsze, gałęzie i pędy będą wówczas odpowiednio suche, przez co cięcie będzie precyzyjne i nie będzie ryzyka poszarpania rośliny.

Po drugie, po przycięciu orzecha dobrze jest zabezpieczyć roślinę specjalną maścią ogrodniczą, która chroni rany po cięciu. Jeśli krótko po zabiegu spadnie deszcz, może zmyć specyfik, przez co roślina będzie bardziej narażona na choroby, zimno czy ataki szkodników.

Orzech to roślina, która lubi letnie przycinanie, bo jest drzewem ciepłolubnym i dobrze znosi wszelkie zabiegi pielęgnacyjne w okresie wakacyjnym. Jednak przycinanie drzew i krzewów przed wiosną albo tuż po przymrozkach również ma dla niego ogromne znaczenie.

fot. Kiedy przycinać orzecha włoskiego/Adobe Stock, mikeosphoto

Młode orzechy włoskie warto przyciąć od razu po posadzeniu. Skróć całe drzewko do ok. 150 cm wysokości. Jeśli samo w sobie jest dość niskie, słabo wyrośnięte, ale w miarę rozgałęzione, nie musisz go przycinać w pierwszym roku. Pamiętaj też, że pierwsze owoce, a więc orzechy włoskie, mogą pojawić się nawet po 10 latach od posadzenia - te drzewa zdecydowanie wymagają cierpliwości. Drzewa szczepione mogą zaowocować już po 2-3 latach.

Na tym etapie najważniejsze jest zapewnienie orzechowi odpowiedniego stanowiska. Lubi przede wszystkim odpowiednie podłoże oraz głęboka gleba - roślina ma mocno rozwinięte, grube korzenie. Orzechy lubią ciepłe i suche miejsca.

W przypadku starych orzechów najważniejsze jest przerzedzenie i uformowanie korony, aby nie tylko pięknie się prezentowała, ale także przepuszczała światło słoneczne do środka drzewa. Usuń wszystkie pędy i gałęzie krzyżowe oraz tzw. wilki, a dodatkowo obejrzyj całą roślinę i sprawdź, czy nie atakują jej szkodniki ani choroby.

Nie przycinaj bardzo grubych gałęzi, bo w przypadku starych orzechów duże rany po cięciu znacznie trudniej się goją.

Orzech włoski to drzewo długowieczne, może żyć i owocować nawet 400 lat. W Polsce raczej jest to ok. 100 lat, po tym czasie drzewo zaczyna powoli obumierać, starzeć się, kruszyć, przestaje także owocować albo robi to bardzo sporadycznie. W tych częściach świata, gdzie ma odpowiednie warunki wzrostu, dużo ciepła i suchy klimat, może być zdrowe i pełne sił nawet 500 lat.

Dojrzałe, stare drzewa, mogą mieć nawet 20 m wysokości. Ich długowieczność wynika przede wszystkim z wysokiej odporności na ataki szkodników czy na choroby.

fot. Przycinanie orzecha włoskiego/Adobe Stock, OlegD

