Kiedy przyciąć oleander, jak najlepiej to robić? Przycinanie jesienią lub na wiosnę

Najlepszy termin przycinania oleandrów to jesień - wrzesień lub październik. Nie czekaj jednak do listopada. Jeśli przegapisz termin jesiennego cięcia oleandrów, możesz zaczekać do wiosny. Jest to jednak zdecydowanie mniej polecany termin, bo może mieć wpływ na gęstość kwiatów.