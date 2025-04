Dla wszystkich samozwańczych ogrodników kwestia, co przycinać na jesień, a jakie rośliny lepiej pozostawić nienaruszone do wiosny, zawsze jest bardzo sporna. Wiemy z pewnością, że przycinanie piwonii na jesień to konieczność. Kontrowersyjnym tematem jest cięcie malin - czy powinno się je przycinać przed zimą, czy może jednak lepiej to zrobić wiosną?

Reklama

Spis treści:

Nie istnieje uniwersalna odpowiedź na to pytanie. Wszystko zależy od odmiany malin, dlatego warto zapoznać się ze szczegółowym harmonogramem.

W przypadku odmian letnich , cięcie należy przeprowadzić po tym, gdy krzewy przestaną owocować. Trudno określić dokładny moment - może być to sierpień, a równie dobrze początek września . Usuń dwuletnie pędy, a dzięki temu przygotujesz miejsce dla nowych.

, cięcie należy przeprowadzić po tym, gdy krzewy przestaną owocować. Trudno określić dokładny moment - może być to . Usuń dwuletnie pędy, a dzięki temu przygotujesz miejsce dla nowych. W przypadku odmian jesiennych , cięcie należy przeprowadzić w listopadzie , gdy zbiory są już z całą pewnością zakończone. Pędy należy ciąć ok. 5-7 cm nad ziemią, a wiosną uformować z nich rodzaj szpalera. Niektórzy nie ścinają pędów tak krótko, dzięki czemu oprócz jesieni, również wiosną mogą zbierać maliny. Plon wiosenny jest jednak bardzo skromny i znacznie lepiej nie stosować tego rozwiązania, a przyciąć nisko wszystkie maliny i jesienią cieszyć się pokaźnymi zbiorami.

, cięcie należy przeprowadzić , gdy zbiory są już z całą pewnością zakończone. Pędy należy ciąć ok. 5-7 cm nad ziemią, a wiosną uformować z nich rodzaj szpalera. Niektórzy nie ścinają pędów tak krótko, dzięki czemu oprócz jesieni, również wiosną mogą zbierać maliny. Plon wiosenny jest jednak bardzo skromny i znacznie lepiej nie stosować tego rozwiązania, a przyciąć nisko wszystkie maliny i jesienią cieszyć się pokaźnymi zbiorami. Maliny powtarzające , czyli owocujące od wiosny do późnej jesieni, należy przycinać albo bardzo wczesną wiosną, albo późną jesienią (październik-listopad). Nie wolno tego robić zbyt wcześnie, bo niektóre odmiany (np. Polana) owocują aż do mrozów.

, czyli owocujące od wiosny do późnej jesieni, należy przycinać albo bardzo (październik-listopad). Nie wolno tego robić zbyt wcześnie, bo niektóre odmiany (np. Polana) owocują aż do mrozów. Nowo posadzone krzewy malin, należy podciąć po raz pierwszy zaraz po zasadzeniu, a więc wiosną. Jeśli tego nie zrobisz, w kolejnym roku zbiory będą znacznie słabsze.

fot. Przycinanie malin/Adobe Stock, ilyaska

Uniwersalną zasadą przycinania wszystkich odmian malin, niezależnie od poru roku, jest usuwanie odrostów korzeniowych. Trzeba to robić, aby krzewy nadmiernie się nie zagęściły. Warto to robić zwłaszcza jesienią. Odrosty korzeniowe, które pojawiają się blisko krzewów, odciągaj ręcznie i po prostu odcinaj sekatorem. Te, które pojawiają się dalej, podważaj motyką. Jeśli odrosty są dobrze ukorzenione i mają widoczne pączki, możesz stworzyć z nich nowe sadzonki malin i powiększyć swoją plantację.

Przycinanie malin nie jest procedurą, którą przeprowadza się z powodów estetycznych. Chodzi głównie o obfitość plonów - roślina nie powinna "wkładać całej energii" w rozwój tych pędów, które już ma. Dzięki przycięciu malin, w kolejnym roku z pewnością będą one obficiej owocować i wytwarzać nowe pędy.

Reklama

Czytaj także:

Żółte kwiaty jesienne - poznaj najpiękniejsze gatunki

Jesienne kwiaty doniczkowe - najpopularniejsze gatunki