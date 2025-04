Aby leszczyna mogła co roku obficie owocować, należy solidnie ją przycinać. Zbyt gęste gałęzie to jednocześnie za mała ilość światła, przez co nie możesz cieszyć się pokaźnymi zbiorami orzechów. Wiele osób boi się przycinać leszczynę, ponieważ w roku cięcia krzew praktycznie nie wydaje owoców. Na dłuższą metę przyniesie to jednak dużo lepsze efekty, niż pozostawienie rośliny samej sobie. Jak i kiedy przycinać leszczynę?

Pierwsze cięcie formujące wykonaj jeszcze przed zasadzeniem leszczyny, czyli w październiku lub marcu - wtedy skróć główny pęd rośliny.

Kolejne cięcie powinno się odbyć 2 lata po posadzeniu, aby pobudzić krzew do wzrostu. To cięcie wykonaj przed przedwiośniem, czyli na przełomie lutego i marca, albo jesienią, np. w październiku.

Dodatkowo istotne jest przeprowadzanie tzw. cięć zachowawczych . Należy za ich pomocą przerzedzać wnętrze krzewu, pozbywając się cienkich lub chorych gałązek, które nie są istotne dla owocowania rośliny, za to mogą zabierać dostęp do światła kwiatom i zawiązującym się owocom. To cięcie można wykonać np. w kwietniu, gdy rozpoczyna się okres wegetacji i widać już, które pędy są żywe, a które obumarłe.

. Należy za ich pomocą przerzedzać wnętrze krzewu, pozbywając się cienkich lub chorych gałązek, które nie są istotne dla owocowania rośliny, za to mogą zabierać dostęp do światła kwiatom i zawiązującym się owocom. To cięcie można wykonać np. w kwietniu, gdy rozpoczyna się okres wegetacji i widać już, które pędy są żywe, a które obumarłe. Co kilka lat należy wykonać cięcie prześwietlające, czyli wybrać 2-4 grubsze gałęzie i je wyciąć - najlepiej przeprowadzić to cięcie we wrześniu lub na przełomie lutego i marca.

fot. Leszczyna/Adobe Stock, Daniel Jędzura

Młode pędy leszczyny przycinaj zawsze o 1-2 cm, a grube usuwaj w miejscu zgrubienia, czyli blisko pnia.

Spore konary najlepiej usuwać za pomocą 3 cięć - piłowanie rozpocznij ok. 15-20 cm od pnia najpierw od dołu, potem od góry, a na samym końcu pozbywając się pozostałej części.

Staraj się ciąć pod kątem 10-15 stopni do pnia, dzięki czemu rana po cięciu szybciej się zabliźni.

do pnia, dzięki czemu rana po cięciu szybciej się zabliźni. Miejsca po wykonaniu cięcia należy zabezpieczyć. Małe rany posmaruj pastą ogrodniczą , a duże farbą emulsyjną z dodatkiem substancji grzybobójczej.

, a duże farbą emulsyjną z dodatkiem substancji grzybobójczej. Drastyczne cięcie leszczyny w każdym roku nie jest obowiązkowe - wystarczy systematycznie usuwać tzw. wilki, czyli zbyt liczne młode pędy we wnętrzu krzewu, a także gałęzie suche, uszkodzone i chore. Zdecydowane cięcie odmładzające trzeba wykonać 10-12 lat po zasadzeniu leszczyny.

